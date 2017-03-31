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    ГПУ: Польша не предлагает совместно расследовать обстрел консульства в Луцке

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (39)

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    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Украина недавно стала членом Евроюста, а это позволяет создавать совместные следственные и прокурорские группы для расследования.
    Юрий Луценко
    ГПУ/Facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Киев пока не получал запроса от польской стороны о создании совместной следственной группы для расследования нападения на консульство Польши в Луцке, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в пятницу на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
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    "Если мы получим ходатайство польской Генпрокуратуры через польский Минюст, мы немедленно создадим такие группы. Тем более что Украина недавно стала членом Евроюста, что позволяет создавать совместные следственные и прокурорские группы для расследования этого дела. Украина абсолютно открыта в этом вопросе", — сказал Луценко.

    В ночь на среду неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу.

    Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польские консульства в Украине начнут работу в обычном режиме сразу после того, как будет обеспечена их эффективная охрана.

    Президент Украины Петр Порошенко в среду поручил усилить охрану иностранных диппредставительств и консульств для предупреждения возможных провокаций.

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