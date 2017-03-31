ГПУ: Польша не предлагает совместно расследовать обстрел консульства в Луцке

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Киев пока не получал запроса от польской стороны о создании совместной следственной группы для расследования нападения на консульство Польши в Луцке, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в пятницу на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Если мы получим ходатайство польской Генпрокуратуры через польский Минюст, мы немедленно создадим такие группы. Тем более что Украина недавно стала членом Евроюста, что позволяет создавать совместные следственные и прокурорские группы для расследования этого дела. Украина абсолютно открыта в этом вопросе", — сказал Луценко.

В ночь на среду неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что польские консульства в Украине начнут работу в обычном режиме сразу после того, как будет обеспечена их эффективная охрана.

Президент Украины Петр Порошенко в среду поручил усилить охрану иностранных диппредставительств и консульств для предупреждения возможных провокаций.

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