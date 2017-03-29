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    За обстрелом польского консульства в Луцке стоит Россия - Фриз

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (24)

    (обновлено: )10704
    Нардеп от БПП Ирина Фриз отметила, что можно найти "беспрецедентную работу РФ по реализации информационно-психологических операций на территории как нашего государства, так и Польши" в течение последних недель.
    Ирина Фриз
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. За обстрелом консульства Польши в Луцке стоит Россия, убеждена народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
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    В ночь на среду неизвестные обстреляли здание консульства Польши в Луцке. В польском МИДе заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу.

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    "Я считаю, что мы действительно должны сделать все, чтобы доказать, что заказчиком всех этих событий есть третья сторона, в частности, РФ. Если мы просмотрим последние события в течение нескольких недель, то можем найти беспрецедентную работу РФ по реализации информационно-психологических операций на территории как нашего государства, так и Польши", — сказала Фриз в эфире телеканала "112 Украина.

    При этом она отметила, что от украинских спецслужб следует требовать более качественной работы. "Если мы не будем от них требовать быть гораздо качественнее и эффективнее в противодействии, то они и дальше будут оставаться в том состоянии, в котором сейчас. Все это направлено как акция РФ на подрыв не только внешнеполитических отношений Украины и России, но и на срыв обсуждения вопроса, который стал актуальным. Я имею в виду создание Балто-Черноморского Союза, который должен быть стратегическим объединением в противодействии РФ на континенте", — добавила нардеп.

    Ранее в СБУ заявили, что основной версией обстрела консульства Польши в Луцке является теракт

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