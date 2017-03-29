Захарова об обвинении РФ к причастности обстрела консульства Польши: божественно

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания украинской стороны о том, что Россия якобы может быть причастной к нападению на польское консульство в Луцке.

"Божественно. Я бы еще добавила, что Россия, используя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков", — написала в связи с этим Захарова в своем Facebook.

Читайте также: Обстрел консульства Польши в Луцке: все подробности инцидента

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.