наверх
29.03.201715:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.45- 0.12
  • USD27.12- 0.03
Рубрики
Ещё
    Россия

    Захарова об обвинении РФ к причастности обстрела консульства Польши: божественно

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (17)

    (обновлено: )640200
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова саркастически прокомментировала обвинения Украины в причастности к обстрелу консульства Польши в Луцке.
    Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания украинской стороны о том, что Россия якобы может быть причастной к нападению на польское консульство в Луцке.

    "Божественно. Я бы еще добавила, что Россия, используя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков", — написала в связи с этим Захарова в своем Facebook.

    Читайте также: Обстрел консульства Польши в Луцке: все подробности инцидента

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ЧП с Генконсульством Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    В луцком отделении "Сбербанка" разбили окна
    Уход российских банков из Украины