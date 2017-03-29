СБУ: основная версия нападения на консульство Польши в Луцке - теракт

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Основная версия нападения на Генконсульство Польши в Луцке — террористический акт, заявил начальник Аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

По его словам, рассматривается возможность расследования этого преступления с польской стороной.

"Основная на сегодняшний момент версия, которую отрабатывают следователи правоохранительных органов, это теракт", — сказал он.

Ткачук отметил, что по указанию председателя СБУ в Луцк отбыла группа сотрудников Центрального управления СБУ для предоставления всесторонней поддержки следователям, которые работают в рамках уголовного производства.

"Президент Украины Петр Порошенко дал соответствующие поручения председателю Службы безопасности Украины, и сейчас мы также прорабатываем возможность создания совместной группы по расследованию этого резонансного преступления вместе с правоохранителями из Польши", — сообщил Ткачук.

По его словам, в соответствии с польским законодательством, нападение на консульское учреждение за рубежом также квалифицируется как преступление.

Напомним, неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.