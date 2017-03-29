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    СБУ: основная версия нападения на консульство Польши в Луцке - теракт

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (21)

    (обновлено: )8630
    Как заявил начальник Аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук, рассматривается возможность расследования нападения на консульство с польской стороной.
    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Основная версия нападения на Генконсульство Польши в Луцке — террористический акт, заявил начальник Аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Обстрел консульства Польши в Луцке: все подробности инцидента

    По его словам, рассматривается возможность расследования этого преступления с польской стороной.

    "Основная на сегодняшний момент версия, которую отрабатывают следователи правоохранительных органов, это теракт", — сказал он.

    Ткачук отметил, что по указанию председателя СБУ в Луцк отбыла группа сотрудников Центрального управления СБУ для предоставления всесторонней поддержки следователям, которые работают в рамках уголовного производства.

    "Президент Украины Петр Порошенко дал соответствующие поручения председателю Службы безопасности Украины, и сейчас мы также прорабатываем возможность создания совместной группы по расследованию этого резонансного преступления вместе с правоохранителями из Польши", — сообщил Ткачук.

    По его словам, в соответствии с польским законодательством, нападение на консульское учреждение за рубежом также квалифицируется как преступление.

    Напомним, неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

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