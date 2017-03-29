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    Будет железный занавес вместо безвиза. Соцсети об обстреле консульства Польши

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (22)

    (обновлено: )72780
    Ночной обстрел консульства Польши в Луцке изрядно взбудоражил население обеих стран. Разобраться в происходящем пытаются не только правоохранители, но и простые граждане. Как отреагировали на случившееся украинцы в соцсетях?
    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В ночь на среду, 29 марта, в Луцке из гранатомета обстреляли здание генконсульства Польши. Благо, во время инцидента никто не пострадал, хотя само здание не пустовало – в нем находилась охрана. 

    В Польше случившееся вызвало настоящий шок – в Украине подобного не было. В МИД соседней страны срочно вызвали украинского посла Андрея Дещицу. Президент Петр Порошенко осудил обстрел консульства и пообещал разобраться в случившемся, в СБУ, уже традиционно узрели выгоду России… 

    Не стесняются с версиями и простые украинцы, заполонившие отечественный сегмент соцсетей весьма разнообразными комментариями по поводу ночного обстрела в Луцке: "Если так дальше пойдет, то вместо безвиза Украина получит железный занавес…"; "А вдруг признают террактом? Тогда шо — АТО в Луцке проводить? С "градами" и танками? Хотя, по "хулиганке" должны провести. С гранатами же — прокатывало…" 

    К слову, обстрел польского консульства в Луцке таки квалифицировали как теракт.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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