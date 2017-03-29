Польская прокуратура расследует обстрел консульства в Луцке

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Национальная прокуратура Польши займется расследованием инцидента с обстрелом консульства республики в украинском Луцке.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

"Будем выяснять детали обстрела консульства в Луцке", — цитирует заявление прокуратуры польское агентство PAP.

"Мы рассматриваем произошедшее как инцидент, который мог привести к угрозе жизни и здоровью многих людей. Делом займется Мазовецкое отделение департамента по вопросам организованной преступности и коррупции прокуратуры в Варшаве", — заявила официальный представитель прокуратуры Польши Эва Бялик.

Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство дело по статье "теракт.