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    Польская прокуратура расследует обстрел консульства в Луцке

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (17)

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    Польская прокуратура рассматривает произошедшее в Луцке как инцидент, который мог привести к угрозе жизни и здоровью многих людей, заявила официальный представитель прокуратуры Польши Эва Бялик.
    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Национальная прокуратура Польши займется расследованием инцидента с обстрелом консульства республики в украинском Луцке.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

    "Будем выяснять детали обстрела консульства в Луцке", — цитирует заявление прокуратуры польское агентство PAP.

    "Мы рассматриваем произошедшее как инцидент, который мог привести к угрозе жизни и здоровью многих людей. Делом займется Мазовецкое отделение департамента по вопросам организованной преступности и коррупции прокуратуры в Варшаве", — заявила официальный представитель прокуратуры Польши Эва Бялик.

    Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство дело по статье "теракт.

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