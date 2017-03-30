Обстрел в Луцке: Польшу раздражает, что все списывают на провокации – Исаев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В среду ночью, 29 марта, неизвестные обстреляли помещение Генконсульства Польши в Луцке. Стреляли с заднего двора и попали в окно последнего этажа. В полиции не исключают, что злоумышленники использовали гранатомет, сам снаряд взорвался внутри помещения.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что случай с обстрелом Генконсульства требует решительного вмешательства.

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В свою очередь президент Украины Петр Порошенко созвонился с польским президентом, осудив грубое и циничное нападение на Генеральное консульство в Луцке.

События в Луцке и их последствия прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор портала украинцев в Польше prostir.pl Игорь Исаев.

(публикуется на языке оригинала)

Як ви розцінюєте інцидент у Луцьку?

— Переді мною є те, що говорив після цієї розмови Порошенко і Дуди міністр з питань закордонної політики, і тут дуже цікаво розставлені пріоритети.

Тобто, з одного боку, польська сторона підкреслює: дійсно, ми повинні охороняти місця дипломатичні, дійсно, контакт між президентами буде продовжуватись, тобто є нотка ось ця заспокійлива.

Натомість, з іншого боку, польська сторона дуже сильно підкреслює саме те, що атака, тепер цитату просто наводжу: "атака на дипломатичну установу будь-якої держави, її треба розцінювати з найвищою повагою і найбільше, найсильніше на неї реагувати". Тобто тут деяким чином розставляє саме пріоритети міністр.

Теж треба звернути увагу на те, що Польща сьогодні і до моменту, поки не будуть запевнені польські дипломати, не буде запевнена безпека, вона закрила взагалі свої дипломатичні установи. І це якби важливо, бо польська сторона, вона, з одного боку, говорить про продовження цього діалогу, але, з іншого боку, вона використовує цю ситуацію, скажімо так, зі своєю метою, тобто зараз фактично польська сторона українську має в кулаці.

Які відповіді, окрім політичних заяв, варто очікувати? Як реагувати на подію?

— Знову ж таки, доходимо до того, перше, на що в цій ситуації і в подібній, які були, ми знаємо, що були атаки на польські місця пам’яті в Україні, українська сторона каже, що це провокація.

І зараз по тих перших коментарях, які я сьогодні чую теж в Польщі, видно, що це починає поляків нервувати. В Польщі говорять: тобто окей, ми розуміємо, що в цьому мусить бути зацікавлена третя сторона, Росія, ми це прекрасно розуміємо, говорять в Польщі, до речі, я від себе це також підтримую. Натомість, з іншого боку, що зробила Україна, щоби це довести?

Тобто, крім того, що треба говорити, що це є провокація, оскільки це повторюється від певного часу. Вже є справи, які тривають деякий час, тобто від початку року ця ситуація загострилась і, зокрема, у Волинській області.

Отже, в Польщі ставлять зараз питання: що Україна робить до того, щоби безпосередньо довести, що це є третя сторона, щоби знайти когось, хто є винним, знайти, яким чином це все розгоряється…

Тим більше, всі події зараз відбуваються у Волинській області. Що робить, я тепер від себе ставлю питання: що робить СБУ Волинської області? Наскільки СБУ Волинської області є дієвим?

Я розумію, що в польські місця пам’яті, які можуть знаходитись десь далеко, скажімо, у лісових далях, вони слабостережені. Натомість це є дипломатична установа іншої держави. В усій Волинській області польське консульство – це фактично, мені здається, зараз боюсь помилитись, але мені здається, це є єдина установа дипломатична іншої держави в цій області. Що робить СБУ цієї області? Це питання відкрите для мене залишається.

Тобто обстріляти польське консульство і не мати жодного сліду в українських спецслужбах – це просто дуже погано свідчить про професійність цих спецслужб, бо наступне – це тільки атака на президента, так?

Напомним, политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" отметил, что до настоящего времени МИД Польши слабо реагировало на акты вандализма, совершенные в Украине относительно этнических поляков и мемориалов их памяти.

Эксперт-международник Владимир Кушниренко заявил, что поляки не понимают и не воспринимают украинскую политику по конструированию прошлого.