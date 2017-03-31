Поляки о стрельбе в Луцке: бандеровцы творят, что хотят, а виновата РФ?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Обстрел польского консульства в Луцке шокировал людей не только в Украине, но и в Польше. Обсуждая инцидент, поляки искренне недоумевают, почему вопреки заверениям украинской власти в искренней дружбе, соседи раз за разом демонстрируют, мягко говоря, неуважение.

"За Бугом друзей нет"

Но, судя по всему, гораздо больше людей в Польше возмутило то, к чему в Украине все давным-давно привыкли. Речь об отчаянных попытках отечественных политиков в любом преступлении вместо поиска реальных виновных видеть руку Кремля.

Ведь, как и в целом ряде других случаев, обстрел польского консульства в Луцке, по версии властей, был тщательно спланирован российскими спецслужбами.

"Это уже переходит все границы. Бандеровец может делать все, что захочет, зная, что в итоге все будет записано на счет России. Можно не сомневаться – даже если они поймают каких-то диверсантов, а все доказательства укажут на их связь с условным "Правым сектором", все равно в итоге виноватым будет Путин. Наши политики никак не могут понять, что за Бугом у нас нет друзей", – возмущается пользователь Jolka в комментариях под статьей на сайте Wiadomosci.

Солидарны с таким мнением и другие пользователи польского интернета.

"На сегодняшний день украинцы стали нашими злейшими врагами, – там же, на Wiadomosci, констатирует юзер под ником Grzech. – Сами ставят памятники бандеровцам, а при этом во всем винят российские провокации. Можно не сомневаться чем закончатся результаты расследования инцидента в Луцке. К сожалению, как украинцы относились к нам на Волыни, так относятся и по сей день".

"Факельные шествия под флагами УПА и памятники Бандере – это тоже провокация? Конечно, во все виноват только Путин", – иронизирует Polak.

Слепые и глухие

Категорически не верят в вездесущий российский след и читатели популярного в Польше интернет-портала Interia. В комментариях к статье, в которой польский историк Павел Коваль убеждает, что атака на консульство в Луцке – дело рук спецслужб РФ, большинство сходятся во мнении, что след нужно искать в кругах украинских националистов.

"Все мы знаем, что за нападениями на поляков, как правило, стоит "Правый сектор" и другие силы националистического толка. Вина лежит также и на представителях власти как в Украине, так и в Польше. Первые строят из себя дураков, а вторые – слепых и глухих", – рассуждает пользователь, подписавшийся Taka prawda.

Впрочем, после событий в Луцке наблюдаются и более радикальные настроения.

"Если наши власти намеренно преуменьшают украинскую проблему и возлагают вину на агрессию соседей на Россию, то я требую разрешить оружие для поляков и людей польского происхождения, которые проживают в Подкарпатском и Люблинском воеводствах. Если власти не могут обеспечить нашу безопасность, то мы не можем допустить повторения Волынской трагедии", – не скрывает своей досады юзер Kaśka.

"Как они могут?"

Справедливости ради, стоит отметить, что в кругах активных пользователей польского интернета хватает и тех, кто по-прежнему верит в светлые добрососедские отношения двух стран. Как например, читатель онлайн-издания Niezalezna, пожелавший остаться инкогнито.

"Только окончательный дурак может полагать, что Украина может напасть на страну, которая так много для нее делает — принимает военных беженцев, помогает материально. Нужно действительно быть глупым кацапом, чтобы такое предположить", – отмечает пользователь.