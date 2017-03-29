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    Общество

    В Луцк прибыл посол Польши Ян Пекло

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (23)

    (обновлено: )245
    В Генеральном консульстве Польши Ян Пекло дал брифинг для польских журналистов, которые прибыли в Луцк вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом.
    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло
    volynpost.com

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Луцк прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Ян Пекло.

    Вместе с дипломатом в Луцк также прибыли журналисты из Польши, которые представляют различные средства массовой информации, в частности, один из крупнейших телеканалов TVP Polonia.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Обстрел консульства Польши в Луцке: все подробности инцидента

    В Генеральном консульстве Польши Пекло дал брифинг для польских журналистов, сообщает УНИАН.

    Также в консульстве организован телемост с Польшей. На вопросы представителей польских СМИ будут отвечать местные активисты, журналисты и чиновники.

    У консульства дежурят работники полиции с автоматами.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных диппредставительств и консульств для предупреждения возможных провокаций после инцидента с польским консульством в Луцке.

    Напомним, СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

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    Ранее в Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым дивизией "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

    В марте посол Польши в Украине Ян Пекло сообщал, что два польских памятника осквернили за последние сутки на территории Украины, раскрасив их красной краской и написав на них "СС" и "Смерть ляхам". 

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