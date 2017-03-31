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    У СБУ нет зацепок по обстрелу консульства Польши в Луцке – Якубин

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (35)

    (обновлено: )1910
    Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Польше нужна доказательная база по делу об обстреле консульства, а не голословные заявления.
    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. СБУ предлагает 25 тысяч гривен как вознаграждение гражданам, которые владеют полезной информацией по факту обстрела 29 марта здания генконсульства Республики Польша в Луцке.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
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    По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

    "На самом деле, я думаю, что то, что СБУ вообще сделало такое заявление, это показатель того, что у них вообще, по большому счету, нет никаких зацепок, как расследовать это дело. А они понимают, что просто назначить виноватых, как делают наши политики, когда сразу априори говорят: вот виноват этот, и дальше не гнушаются сбором доказательств и т.д. То есть СБУ понимает, что этими вещами здесь не отделаться, а Польша ожидает расследования. Мы слышали заявления официальной Варшавы. Им нужны доказательства. То есть доказательная должна быть база, а не просто голословные заявления", — отметил политолог.

    В ночь на среду, 29 марта, неизвестные обстреляли здание консульства Польши в Луцке. В польском МИДе заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине со среде приостановили работу.

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