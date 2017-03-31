У СБУ нет зацепок по обстрелу консульства Польши в Луцке – Якубин

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. СБУ предлагает 25 тысяч гривен как вознаграждение гражданам, которые владеют полезной информацией по факту обстрела 29 марта здания генконсульства Республики Польша в Луцке.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

"На самом деле, я думаю, что то, что СБУ вообще сделало такое заявление, это показатель того, что у них вообще, по большому счету, нет никаких зацепок, как расследовать это дело. А они понимают, что просто назначить виноватых, как делают наши политики, когда сразу априори говорят: вот виноват этот, и дальше не гнушаются сбором доказательств и т.д. То есть СБУ понимает, что этими вещами здесь не отделаться, а Польша ожидает расследования. Мы слышали заявления официальной Варшавы. Им нужны доказательства. То есть доказательная должна быть база, а не просто голословные заявления", — отметил политолог.

В ночь на среду, 29 марта, неизвестные обстреляли здание консульства Польши в Луцке. В польском МИДе заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине со среде приостановили работу.