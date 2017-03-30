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    Украина еще не обеспечила нужную охрану консульств - посол Польши

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    Обстрел консульства Польши в Луцке (33)

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    Пока нельзя сказать, что после обстрела консульства Польши в Луцке власти Украины усилили защиту дипломатических ведомства настолько, чтобы Варшава снова могла их открыть, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло.
    Ян Пекло
    Facebook Яна Пекло

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Консульства Польши в Украине в настоящее время закрыты и откроются только тогда, когда украинские власти обеспечат их усиленную охрану; пока нельзя сказать, что власти усилили защиту дипведомств на необходимом уровне, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло в эфире польского радио.

    В Украине создано шесть консульств Польши — в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Обстрел консульства Польши в Луцке: все подробности инцидента

    "Пока нельзя сказать, что после обстрела консульства Польши в Луцке Украина усилила защиту дипломатических ведомства настолько, чтобы Польша снова могла их открыть", — сказал посол.

    Он напомнил, что об охране польских дипломатических ведомств в среду по телефону разговаривали президенты Анджей Дуда и Петр Порошенко.

    "Президент Порошенко пообещал усилить охрану не только польских дипломатических ведомств, но в целом всех дипломатических представительств в Украине, что может быть связано с более сложной операцией, и сделать это так просто и быстро не удастся", — сказал Пекло.

    В ночь на среду неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу, в четверг дипведомства не возобновили работу.

    Смотрите также: Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт. Президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных.

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