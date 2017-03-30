Украина еще не обеспечила нужную охрану консульств - посол Польши

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Консульства Польши в Украине в настоящее время закрыты и откроются только тогда, когда украинские власти обеспечат их усиленную охрану; пока нельзя сказать, что власти усилили защиту дипведомств на необходимом уровне, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло в эфире польского радио.

В Украине создано шесть консульств Польши — в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице.

"Пока нельзя сказать, что после обстрела консульства Польши в Луцке Украина усилила защиту дипломатических ведомства настолько, чтобы Польша снова могла их открыть", — сказал посол.

Он напомнил, что об охране польских дипломатических ведомств в среду по телефону разговаривали президенты Анджей Дуда и Петр Порошенко.

"Президент Порошенко пообещал усилить охрану не только польских дипломатических ведомств, но в целом всех дипломатических представительств в Украине, что может быть связано с более сложной операцией, и сделать это так просто и быстро не удастся", — сказал Пекло.

В ночь на среду неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу, в четверг дипведомства не возобновили работу.

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Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт. Президент Украины Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных.