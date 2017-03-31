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    МИД Польши назвал ключевое условие для открытия консульств в Украине

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (34)

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    Витольд Ващиковский сообщил, что Польша решительно настроена укрепить охрану дипломатических консульских учреждений в Украине с помощью дополнительных сотрудников.
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Консульства Польши в Украине возобновят работу после обеспечения им безопасности со стороны украинского государства, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

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    В ночь на среду, 29 марта, неизвестные обстреляли здание консульства Польши в Луцке. В польском МИДе заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине со среде приостановили работу.

    "Консульства откроются тогда, когда мы будем уверены, что им будет гарантирована безопасность", — цитирует Ващиковского "Укринформ".

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
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    Он добавил, что гарантировать безопасность польским консульским учреждениям должно украинское государство.

    Глава польского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Польша решительно настроена укрепить охрану дипломатических консульских учреждений в Украине с помощью дополнительных сотрудников.

    "Только тогда, когда мы будем убеждены, что как мы, так и украинская сторона сделали все возможное, чтобы гарантировать безопасность нашим представительствам, мы восстановим нормальное функционирование этих учреждений", — отметил Ващиковский.

    Глава польской дипломатии подчеркнул: о том, что случилось в Луцке, можно будет сказать только после проведения следствия.

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    "Сегодня мы знаем, каким образом совершено это нападение, знаем, какое это было оружие, знаем с какого расстояния (стреляли — Ред.), но ожидаем, что следующим ответом на это будет: кто это сделал и почему", — отметил Ващиковский.

    Ранее в СБУ заявили, что основной версией обстрела консульства Польши в Луцке является теракт. Также рассматривается версия о причастности к инциденту России

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