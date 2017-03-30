Евровидение: скандал за скандалом и все через... Украину

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Большого шума наделала публикация швейцарской газеты Blick, где приводился комментарий генерального директора EBU, Европейского вещательного союза, владеющего правами на конкурс Евровидение, Ингрид Делтенре.

Читайте также: Скандальное Евровидение. Вероятность приезда Самойловой сохраняется — Коваль

В статье от лица ее автора говорилось, что ЕВС может наложить санкции на Украину, если участнице от России – Юлии Самойловой – все же не разрешат спеть в Киеве. Напомним, СБУ 22 марта запретила на три года въезд на территорию Украины Самойловой – гражданке РФ. Причиной запрета стало нарушение ею закона Украины, определяющего порядок въезда на территорию Крыма.

"Такое поведение Украины является абсолютно неприемлемым", – заявила в интервью Blick Ингрид Делтенре, отметив, что “глубоко сожалеет, что Евровидение будет использоваться для политических игр властей", а в целом Евровидение должно радовать и объединять людей, а не превращать людей во врагов.

Раньше в ЕВС сообщали, что ожидают официального подтверждения запрета на въезд в Украину Самойловой от высших властей страны, а Делтенре говорила, что ведет переговоры с президентом Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, которые могут своими указами отменить или отсрочить решение СБУ.

Цитаты – верные, за выводы ответственности не несут

В итоге после материала Blick во многих СМИ появились заголовки, что Украине могут даже временно запретить участвовать в Евровидении в следующие годы, если Самойлова не выступит в Киеве в мае.

Издание Deutsche Welle обратилось к руководству Европейского вещательного союза с просьбой прокомментировать статью в Blick. В ЕВС ответили, что приведенная в материале речь Делтенре процитировано верно, но Союз не несет ответственности за "иные умозаключения газеты", в том числе за то, что якобы ЕВС уже рассматривает вероятные санкции против Украины.

"Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника Евровидения смогли выступить на конкурсе этого года. Если кто-то из участников нарушит правила конкурса, то после его проведения могут быть рассмотрены определенные меры в отношении нарушителя", – заявили в ЕВС.

Пока у Украины еще остаются несколько недель, чтобы принять решение по Самойловой – пускать или нет конкурсантку из РФ в Киев. Но уже сейчас предстоящий конкурс очень политизирован и буквально окутан скандалами.

Напомним, организаторы Евровидения были разочарованы решением Украины запретить въезд в страну Юлии Самойловой, но заявили, что уважают украинские законы.

62-й конкурс Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие более 40 государств мира.