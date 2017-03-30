Поляки понимают, что обстрел консульства могли "инспирировать извне" - МИД

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Поляки понимают, что обстрел генерального консульства Польши в Луцке мог быть инспирирован со стороны на фоне "продолжающейся российской агрессии", заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

В ночь на среду неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночная атака здания консульства было террористическим актом.

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"Мы не исключаем, что на фоне продолжающейся российской агрессии эти провокации, как и предыдущие, инспирированы извне. Это понимают и поляки", — заявила Беца в комментарии 112 Украина.

По ее словам, власти приложат все усилия, чтобы найти виновных, наказать их и обеспечить более высокий уровень защиты дипломатических и консульских представительств.

"Будут ли они (дипломатические представительства — Ред.) работать сегодня, я не могу сказать. Это вопрос к польской стороне, потому что вчера официально МВД подтвердило усиление охраны. Поэтому я думаю, в принципе, они должны быть открыты в ближайшее время. Но лучше адресовать этот вопрос к ним", — заключила Беца.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. Президент Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных.

В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине в среду приостановили работу.