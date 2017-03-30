Держи карман шире. Блинов о том, сколько на самом деле должна Украина России

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Высокий суд Лондона в среду принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов, удовлетворив ходатайство российской стороны.

Высокий суд Лондона принял решение по делу о "долге Януковича" в пользу России и по сути обязал Украину возвратить РФ $3 млрд, полученные в 2013 году.

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Иск о взыскании $3 млн Россия подала в феврале 2016 года, после того, как Украина не выплатила ей эту сумму в конце 2015 года. Деньги были заимствованы на два года правительством Николая Азарова в декабре 2013 года для пополнения госбюджета. Тогда Фонд национального благосостояния России выкупил первый выпуск ценных бумаг Украины на $3 млрд из обещанного обещанного кредита в $15 млрд.

В Министерстве финансов Российской Федерации трактуют принятое судом решение, как решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд. долл. США, а также соответствующую сумму начисленных процентов.

Однако пока Украина ничего платить России не намерена.

Есть ли шансы у Украины выиграть дело в суде высшей инстанции и сможет ли Украина уклониться от выплаты долга в случае проигрыша в интервью РИА Новости Украина рассказал экономический эксперт Андрей Блинов.

Сейчас разгорелась жаркая дискуссия, окончательное или предварительное решение принял Высокий суд Лондона. Украина уже проиграла Российской Федерации?

— Решение носит предварительный характер: судья сказал, что не будет рассматривать дело в долгом процессуальном цикле, были отброшены некоторые ограничения с украинской стороны. Суд не стал их рассматривать по существу, посчитав не имеющими отношения к делу. В принципе, суд, конечно же, дал понять, что дело в общем для него ясное, и что в данном случае истец имеет право на требование по данному делу.

Тем не менее, в Российской Федерации это решение трактуется как окончательное.

— Я совершенно не согласен с теми СМИ, в первую очередь российскими, которые говорят о том, что решение уже есть, надо платить и так далее. Конечно, решения еще нет. Судья сразу допустил, что украинская сторона может подавать апелляцию, причем именно в этой инстанции, а не в другой. И очевидно, как уже заявил украинский Минфин, соответствующий иск будет подготовлен.

Есть ли у Украины шансы выиграть процесс?

— Украина должна по основному телу долга 3 миллиарда долларов, и, в принципе, Украина с этим согласна. Кто бы не был во главе государства, нынешняя Украина нигде на международном уровне не отказывалась от того, что она является правонаследником Украины Януковича, поскольку это предыдущий президент. Принимались какие-то решения, что Януковича нельзя называть президентом, но это было больше для внутреннего пользования.

Кроме того, Украина должна выплатить проценты по последнему купону — 75 млн долларов. Самое интересное, что Украина этот долг признавала, чтобы она сейчас не говорила, ведь полтора года она платила по этим купонам. Причем и в мае, и в декабре 2015 года, и в мае 2016 года это делала именно нынешняя власть. Все эти платежи осуществлялись, соответственно, Украина этот долг признавала — она его обслуживала. А обслуживать она его перестала в самом конце, когда пошла речь о реструктуризации, и России было предложено добровольно войти в пул по реструктуризации. Но Россия отказалась, правда, насколько я знаю, предлагались условия по рассрочке, но тут уже Украина их не приняла, и в феврале 2016 года Россия подала в суд.

Если Украина проиграет суд высшей инстанции, будет ли она должна выплачивать какую-либо пеню или штрафы помимо тела долга и процентов?

— Нужно понимать, что каждая из сторон платит своим юридическим фирмам. А это респектабельные лондонские конторы с каждой стороны. Интересы Украины представляет Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая, кстати, работает не редко и на российские интересы. Но здесь нет никакой политики, это обычная практика — есть просто опытные юристы в Лондоне, которые зарабатывают на том, что "хлопцы чубятся". По неофициальной информации, их услуги стоят от 2 до 5 миллионов долларов, то есть, каждая из сторон эти суммы выложила в качестве оплаты за юридическое сопровождение сторон в суде. Конечно, эти издержки никто им не компенсирует, потому что каждая из сторон рассчитывает выиграть.

Что касается издержек на суд, то назывались различные суммы, но я не верю, что это до 10 миллионов долларов, мне кажется, что на порядок меньше. Непосредственно на издержки суда — до 1 миллиона долларов. Возможно, стороны просто хотят добиться того, чтобы их расходы на юристов также были покрыты, чтобы было "полное покрытие" по этой сделке. Поэтому говорят, что проигравшая сторона имеет перспективу кроме 3 миллиарда и 75 миллионов долларов по купону, заплатить еще 10 миллионов различных компенсаций — суду, второй стороне за то, что она нанимала юристов, в командировки летала, и так далее.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина намерена и дальше отстаивать свою позицию и подаст апелляцию. Когда стоит ждать окончательного вердикта?

— Не уверен, что это будет месяц или два. Очевидно, что будут еще какие-нибудь решения. Думаю, что решение будет затягиваться еще на полгода-год, как минимум. И никто, конечно, платить завтра, и даже этой осенью не будет.

Украинская сторона на сегодня не имеет пока других процессуальных дел, которые в суде закончились хотя бы предварительным решением. Нет решения Стокгольмского арбитража по газовым отношениям "Нафтогаза" и "Газпрома". Нет пока решения судов по украинским банкам, в частности по "Ощадбанку", которые подавали иск, по-моему в Париже, по делу крымских активов. Различные международные процессы назревают и, конечно, они будут разворачиваться, будет интересно, какую тональность будут брать суды.

Но что касается дела по евробондам, то изначально все говорили, что оно проигрышное для Киева, потому что фактически и Киев, и Москва, и весь мир признавал, что Украина должна по этому долгу, а долг надо вернуть. Украина, конечно, пыталась его привязать к аннексии Крыма, к войне в Донбассе, еще каким-то политическим делам, но суд решил этим не "заморачиваться" и не привязывать. Потому что, если суд начал бы все это привязывать, то мы понимаем, что фактически это должен быть, как минимум, Международный суд ООН. Этот суд, кстати, тоже начался под Гаагой, но уже по инициативе украинской стороны, и он действует достаточно тонко — там Россия обвиняется не в аннексии, не в материальном ущербе, а в том, что нарушила две международные конвенции.

Как связаны эти судебные процессы?

— Если Украина выиграет в Международном суде ООН, то из этого начнут потихоньку вырастать юридические зацепки для других дел против Российской Федерации. Но это настолько длительный процесс, и мы прекрасно понимаем, что он будет сильно зависеть от политических ветров, как минимум, в Европе. Год-два, но это практически гадание на кофейной гуще. Поэтому в этом году никто платить не будет.

Если платить все равно придется, то из каких источников?

— Не исключено, что в следующем году встанет вопрос выплат, потому что это может потребовать тот же самый Международный валютный фонд. Россия пусть и не самый важный, но тем не менее, один из главных акционеров Фонда. Главная роль МВФ, чтобы суверенные нации получали все причитающееся в международных отношениях, в первую очередь долги. МВФ и сам не любит, когда ему не платят долги, и очень не любит, когда остальным его членам долгов не возвращают. И Украина была вынуждена была признать под давлением МВФ, что это долг не частный, а долг суверенного характера. Соответственно, Международный валютный фонд теоретически будет готов пересмотреть либо учесть в нынешней программе с МВФ необходимость возврата 3 миллиардов долларов.

Понятно, что Украина может сделать это просто из золотовалютных резервов, но МВФ должен обязательно учесть. Но это достаточно технический вопрос, и МВФ с этим, в общем-то согласен.

Что касается денег, то эти средства нужно изыскивать Минфину. Точных данных о состоянии валютного счета Минфина нет, но мы понимаем, что скорее всего, трех миллиардов там нет, потому что Минфин всегда достаточно напряженно собирает даже полмиллиарда на выплаты по купону по еврооблигациям. Министерство финансов, конечно же, обратится к Национальному банку в этой ситуации. Это не кредит, а просто покупка валюты в Национальном банке из золотовалютных резервов. Это разовая операция.

Но она сократит размер ЗВР…

— Если Украина столкнется с необходимостью выплаты и будет при этом оставаться в программе с МВФ, естественно обратится к этому кредитору, чтобы он предоставил сдвоенный или строенный транш, либо просто учел потерю 3,5 млрд долларов ЗВР в программе, либо просто скорректировал выплаты. МВФ, как кредитор последней инстанции, в в этом процессе однозначно будет играть ключевую роль.