Варшава просит Минск объяснить обыски на польском телеканале "Белсат"

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Посол Польши в Белоруссии просит МИД Белоруссии немедленно объяснить ситуацию с обысками в офисах польского телеканала "Белсат" в Минске, сообщили РИА Новости в МИД Польши.

Ранее "Белсат", вещающий на Белоруссию, заявил, что белорусские правоохранительные органы проводят обыски в его минских офисах. Телеканал заявил также, что не может связаться со своим сотрудником, который находился в другом офисе, где также прошел обыск.

"Посол Польши немедленно связался с МИД Белоруссии и призвал к немедленному объяснению по этому делу", — говорится в сообщении. Посольство остается в постоянном контакте с руководителем бюро телеканала "Белсат" в Белоруссии, отметили в МИД.

Пресс-служба главного управления внутренних дел горисполкома Минска заявила, что обыски связаны с проверкой по факту незаконного использования товарного знака. "Белсат" связывает обыски с освещением телеканалом акций протеста в Минске.

"Белсат", созданный на основании договора МИД Польши и Польского общественного телевидения TVP, начал вещание по спутнику в 2007 году. Ориентируется на освещение событий в Белоруссии. Основная редакция телеканала находится в Варшаве.