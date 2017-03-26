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    В Киеве проходит акция в поддержку задержанных в День Воли в Белоруссии

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (14)

    (обновлено: )1601
    Согласно информации, несколько десятков человек с плакатами пришли поддержать задержанных накануне в Минске. Они держат в руках флаги Белоруссии и плакаты с надписями "Стоп репрессии", "Хай жыве Беларусь".
    Акция в поддержку задержанных в День Воли в Белоруссии в Киеве
    112 Украина

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Киеве под посольством Белоруссии проходит акция в поддержку задержанных во время Дня Воли 25 марта. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

    Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета. Видео
    TUT.BY/Youtube
    Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета

    Несколько десятков человек с плакатами пришли поддержать задержанных накануне в Минске. 

    Они держат в руках флаги Белоруссии и плакаты с надписями "Стоп репрессии", "Хай жыве Беларусь". 

    В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны. Некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии. Правозащитники отметили, что ночь в отделениях милиции в ожидания суда провели порядка 100 человек.

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