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    Политика

    Из Белоруссии депортируют двух задержанных на митингах украинцев

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (20)

    (обновлено: )8530
    Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в ходе протестов были задержаны трое украинцев. Один из них привлечен к админответственности.
    Сотрудники ОМОНа задерживают мужчину во время несанкционированной акции оппозиции в Минске
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    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Трое граждан Украины были задержаны в Минске во время акций протеста, двух из них суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    Задержания в Минске
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    "Во время протестных акций в Минске задержаны трое граждан Украины. Один из них привлечен к административной ответственности, арестован на 15 суток. Квалифицировано мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий", — цитирует слова дипломата информагентству УНИАН.

    По его словам, относительно еще двух граждан принято решение депортировать их в Украину. Сейчас задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.

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    В субботу в Минске и ряде областных городов Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, были задержаны 700 человек.

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