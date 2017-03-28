Из Белоруссии депортируют двух задержанных на митингах украинцев

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Трое граждан Украины были задержаны в Минске во время акций протеста, двух из них суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Во время протестных акций в Минске задержаны трое граждан Украины. Один из них привлечен к административной ответственности, арестован на 15 суток. Квалифицировано мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий", — цитирует слова дипломата информагентству УНИАН.

По его словам, относительно еще двух граждан принято решение депортировать их в Украину. Сейчас задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.

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В субботу в Минске и ряде областных городов Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, были задержаны 700 человек.