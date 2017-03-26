Поддержать белорусов к посольству в Киеве пришли около 200 человек

"Около 200 человек собрались около посольства Беларуси в Украине, чтобы выразить свою поддержку и солидарность с белорусским народом. Тут усилена охрана самого посольства, к людям никто не выходил. Хотя сами активисты говорят, что будут готовить обращение к посольству Белоруссии. Чтобы такой просьбой через дипломатические каналы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси. Также говорят, что будут писать обращение к ОБСЕ", – отметил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

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В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны. Некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии. Правозащитники отметили, что ночь в отделениях милиции в ожидания суда провели порядка 100 человек.