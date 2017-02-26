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    В Белоруссии продолжаются акции против налога на "тунеядство"

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    В Бресте около 250 человек приняли участие в митинге на площади Ленина. Подобные акции проходят в Витебске и Бобруйске — число участников в каждом из городов достигает 1000 человек.
    Митинг против налога на тунеядство в Белоруссии
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В нескольких городах Белоруссии продолжились уличные акции против введенного налога на "тунеядство".

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    Белоруссия: заканчивается срок уплаты налога с "тунеядцев"

    В феврале в Минске и нескольких других городах Белоруссии прошли "Марши рассерженных белорусов", организованные представителями оппозиции. В Минске в пиковые моменты число участников марша составляло примерно 2-2,5 тысячи человек.

    В нынешнее воскресенье акции против декрета "О предупреждении социального иждивенчества" прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске.

    Как сообщают местные СМИ, в Бресте около 250 человек приняли участие в митинге на площади Ленина, потребовав отмены декрета.

    СМИ сообщают, что подобные акции проходят в Витебске и Бобруйске — число участников в каждом из городов достигает 1000 человек. В Барановичах на митинг пришло около 300 участников, в том числе председатель оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.

    В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты налога истекает 20 февраля. По данным властей, пока лишь около 10% белорусов, получивших извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор. Всего извещения получили более 470 тысяч граждан.

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