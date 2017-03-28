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    Белорусская пенсионерка умерла от травм, полученных на сеансе массажа

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    Как установил судмедэксперт, пенсионерке во время сеанса массажа были причинены тяжкие телесные повреждения - несколько закрытых переломов.
    Скорая помощь. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Пожилая жительница Гродно скончалась от травм, полученных на сеансе массажа, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

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    По информации милиции, пенсионерка 1928 года рождения в силу возраста нуждалась в массажных процедурах и нашла подходящего специалиста.

    "Кроме массажа он провел процедуру лечебной гимнастики. После этих манипуляций престарелая женщина почувствовала себя значительно хуже, попала в больницу и вскоре скончалась", — сказали в УВД.

    Там также сообщили, что согласно заключению судмедэксперта пенсионерке были причинены тяжкие телесные повреждения — несколько закрытых переломов.

    В отношении массажиста — 37-летнего гродненца, не имевшего соответствующего образования и лицензии, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 335 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что жительница Бельгии Кэтрин Блюмен прославилась на весь мир коллекцией из 20 тысяч мягких и пластиковых игрушек. Женщина начала собирать их в возрасте 21 года, в настоящее время ей 86.

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