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    Белорусские пограничники вернули в Украину целый автобус иностранцев

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    Автобус, в котором находились 57 граждан Украины, четверо граждан США и один - Индии, следовал из Киева в Минск. На украинскую территорию были возвращены все 62 человека, которые находились в автобусе.
    На белорусской границе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Пограничники Белоруссии вернули в Украину группу из 62 иностранных граждан, планировавших въехать в Белоруссию. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

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    По его словам, инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска "Новая Гута": автобус, в котором находились 62 человека, в том числе 57 граждан Украины, четверо граждан США и один — Индии, следовал из Киева в Минск.

    "В ходе проведения пограничного контроля в отношении нескольких пассажиров проведены мероприятия по специальной проверке документов. В дальнейшем на основании закона Белоруссии "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства" вышеуказанная группа через государственную границу не пропущена и возвращена на территорию Украины", — сказал Бычковский РИА Новости. Он пояснил, что на украинскую территорию были возвращены все 62 человека, которые находились в автобусе.

    Представитель погранкомитета не уточнил, на каком именно основании иностранные граждане не были пропущены в Белоруссию.

    Ранее сообщалось, что в селе Гошев Долинского района в Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками, 10 человек получили травмы, пятеро из них госпитализированы.

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