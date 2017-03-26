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    В Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками

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    Как сообщается, 10 человек, в том числе 13-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили телесные повреждения. Пострадавшего подростка, четырех женщин в возрасте 90, 80, 60 и 58 лет доставили в больницу с травмами различной тяжести.
    В Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками
    УНН

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В селе Гошев Долинского района в Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками, 10 человек получили травмы, пятеро из них госпитализированы. 

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    Согласно информации, 58-летний водитель на подъеме к Гошевского монастырю не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, сообщает УНН.

    Вначале автобус начал катиться назад и въехал в столб. После столкновения автобус "Неоплан" с паломниками из Тисменицкого района перевернулся на левую сторону.

    В результате ДТП 10 человек, в том числе 13-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили телесные повреждения. Пострадавшего подростка, четырех женщин в возрасте 90, 80, 60 и 58 лет доставили в больницу с травмами различной тяжести.

    По данному факту начато уголовное производство.

    Ранее сообщалось, что под Бахмутом Донецкой области перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего пострадали семь человек.

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