Смертельное ДТП в Днепре: "ВАЗ" врезался в рекламный столб

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Днепре на перекресте улиц Рабочая и Антоновича автомобиль "ВАЗ 2106" врезался в рекламный билборд, водитель от удара погиб на месте.

Как рассказали свидетели инцидента изданию "Информатор", мужчина ехал на огромной скорости. Детали от автомобиля разлетелись вокруг на 30 метров, а запчасти разбили стекла киосков, которые находятся рядом.

"Свиста тормозов слышно не было, только очень громкий удар. Сила была такая, что бетонную основу билборда немного сдвинуло. Мимо шли люди, их чуть не задело отлетевшим колесом, успели отклониться. Больше пешеходов не было", — рассказал свидетель ДТП.

informator.dp.ua ДТП со смертельным исходом в Днепре

Погибшего из искореженного автомобиля извлекали спасатели ГСЧС.

Ранее в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Авария произошла в районе населенного пункта Глеваха.