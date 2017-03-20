Масштабное ДТП на проспекте Победы в Киеве

"Водитель Fiat вылетел на проспект Победы на встречную полосу, где врезался в Opel и приземлился на Renault, убив водителя. Еще трое человек получили травмы", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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Ранее в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Авария произошла в районе населенного пункта Глеваха. Автомобиль Volkswagen Caddy, совершая маневр по обгону транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил боковое столкновение с автомобилем Shevrolet. После этого совершил еще одно столкновение с другим автомобилем.