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    Масштабное ДТП на проспекте Победы в Киеве

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    Вечером в воскресенье, 19 марта, в Киеве на проспекте Победы, возле метро Берестейская, произошло смертельное ДТП. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. На месте работали спасатели ГСЧС и несколько бригад скорой.
    Канал "112 Украина" на Youtube

    "Водитель Fiat вылетел на проспект Победы на встречную полосу, где врезался в Opel и приземлился на Renault, убив водителя. Еще трое человек получили травмы", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    Смотрите также: Появилось видео смертельного ДТП под Киевом

    Ранее в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Авария произошла в районе населенного пункта Глеваха. Автомобиль Volkswagen Caddy, совершая маневр по обгону транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил боковое столкновение с автомобилем Shevrolet. После этого совершил еще одно столкновение с другим автомобилем.

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