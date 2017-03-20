Левый берег Киева встал в пробках в результате ДТП

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Отмечается, что движение, помимо моста, практически остановлено на проспекте Бажана, Дарницком мосту, Днепровской Набережной и близлежащих улицах. Причиной стала авария с участием фуры и автомобиля Daewoo Lanos.
Информацию о затрудненном движении на Левом берегу по направлению к центру города подтверждает сервис "Яндекс. Пробки".
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации предупредили о частичном ограничении движения транспорта на Южном мосту в направлении с левого на правый берег. В КГГА водителей призывают по возможности выбирать другие маршруты движения.
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Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 19 марта, в Киеве на проспекте Победы, возле метро Берестейская, произошло смертельное ДТП. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. На месте работали спасатели ГСЧС и несколько бригад скорой.