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    Левый берег Киева встал в пробках в результате ДТП

    (обновлено: )418
    В пресс-службе Киевской городской государственной администрации предупредили о частичном ограничении движения транспорта на Южном мосту в направлении с левого на правый берег.
    ДТП на Южном мосту в Киеве. Архивное фото
    Клим Братковский в Facebook

    Масштабное ДТП на проспекте Победы в Киеве. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Масштабное ДТП на проспекте Победы в Киеве
    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Левый берег украинской столицы стоит в пробках в результате ДТП на Южном мосту, сообщает сайт телеканала "112.ua".

    Отмечается, что движение, помимо моста, практически остановлено на проспекте Бажана, Дарницком мосту, Днепровской Набережной и близлежащих улицах. Причиной стала авария с участием фуры и автомобиля Daewoo Lanos.

    Информацию о затрудненном движении на Левом берегу по направлению к центру города подтверждает сервис "Яндекс. Пробки".

    В пресс-службе Киевской городской государственной администрации предупредили о частичном ограничении движения транспорта на Южном мосту в направлении с левого на правый берег. В КГГА водителей призывают по возможности выбирать другие маршруты движения.

    скриншот карты сервиса "Яндекс. Пробки"
    Уровень пробок на Левом берегу Киева

    Смотрите также: Появилось видео смертельного ДТП под Киевом

    Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 19 марта, в Киеве на проспекте Победы, возле метро Берестейская, произошло смертельное ДТП. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. На месте работали спасатели ГСЧС и несколько бригад скорой.

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