Левый берег Киева встал в пробках в результате ДТП

Канал "112 Украина" на Youtube Масштабное ДТП на проспекте Победы в Киеве Левый берег украинской столицы стоит в пробках в результате ДТП на Южном мосту, сообщает сайт телеканала "112.ua".

Отмечается, что движение, помимо моста, практически остановлено на проспекте Бажана, Дарницком мосту, Днепровской Набережной и близлежащих улицах. Причиной стала авария с участием фуры и автомобиля Daewoo Lanos.

Информацию о затрудненном движении на Левом берегу по направлению к центру города подтверждает сервис "Яндекс. Пробки".

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации предупредили о частичном ограничении движения транспорта на Южном мосту в направлении с левого на правый берег. В КГГА водителей призывают по возможности выбирать другие маршруты движения.

скриншот карты сервиса "Яндекс. Пробки" Уровень пробок на Левом берегу Киева

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Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 19 марта, в Киеве на проспекте Победы, возле метро Берестейская, произошло смертельное ДТП. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. На месте работали спасатели ГСЧС и несколько бригад скорой.