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    ДТП, взрыв и пожар на Днепровской набережной в Киеве. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )19
    По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia уснул за рулем, потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в столб. Причины происшествия выясняются.
    Канал на Youtube Kyiv Operativ

    В Киеве во вторник вечером на Днепровской набережной (Дарницкий район) автомобиль врезался в столб, после чего взорвался.

    "Огненное ДТП в Киеве на Днепровской набережной: сбил столб и взорвался автомобиль. Сильный пожар", – передает dtp.kiev.ua.

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    В то же время, как сообщает "Киев оперативный", по предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia уснул за рулем, потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в столб. Мужчина госпитализирован с серьезными травмами.

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