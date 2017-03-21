Фотоитоги 21 марта: атаки на "Сбербанк", разноцветная Рада, ДТП в Славянске

В Александрии молодые люди облепили наклейками отделение "Сбербанка" и жгли фаеры, передает Моя Александрия.

Как сообщил руководитель "Национального корпуса" в области Виктор Иванченко, целью акции по-прежнему является прекращение работы данного банка. По мнению активистов, у банка существует связь с Россией.

В Краматорске активисты партии "Национальный корпус" облили красной краской отделение украинской "дочки" "Сбербанка России" , требуя прекращения работы финансового учреждения.

А отделение "Сбербанка" в Николаеве, которое находится на проспекте Центральном возле бара "Сотка", более 30 активистов "Свободы" и "Азова" разрисовали черной и красной красками. Отделение расписано надписями "Геть з України", "Посібник Кремля", "Убивця", "Россійська агресія". Также "Азов" обклеил наклейками "#rusbankover" все окна отделения банка.

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В мире 21 марта ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Впервые он был проведен в 2006 году.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, в кулуарах парламента состоялся флешмоб "Lots of Socks" — благотворительный аукцион разноцветных носков, которые являются символом Всемирного дня людей с синдромом Дауна. В этот день жители разных стран массово фотографируются в непарных носках в поддержку людей, которые имеют такую ​​генетическую особенность.

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Маршрутка попала в ДТП в Славянске Донецкой области, пострадали девять человек, сообщается во вторник на сайте областного управления Национальной полиции. Авария произошла во вторник утром на перекрестке — столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси "Газель". По данным полиции, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным микроавтобусом, в результате маршрутка врезалась в дерево.