наверх
21.03.201718:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 21 марта: атаки на "Сбербанк", разноцветная Рада, ДТП в Славянске

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (162)

    (обновлено: )129
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Депутаты надели разноцветные носки
    Дети с синдромом Дауна в Верховной Раде.
    ДТП с маршруткой в Славянске
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    Вторая атака на Сбербанк в Александрии
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александрии
    Моя Александрия
    Блокирование работы Сбербанка в Краматорске
    Блокирование работы "Сбербанка" в Краматорске
    vp.donetsk.ua
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N
    Депутаты надели разноцветные носки
    Олег Ляшко во время заседания Верховной Рады Украины
    strana.ua
    Дети с синдромом Дауна в Верховной Раде.
    Дети с синдромом Дауна в Верховной Раде.
    УНИАН
    ДТП с маршруткой в Славянске
    ДТП с маршруткой в Славянске
    ГУ Нацполиции в Донецкой области
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    Неизвестные отпилили часть памятника Щорсу
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВР
    Акция зоозащитников "Остановите убийства и истязания животных!" под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы Джамалы
    УНИАН
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    061.ua

    Рекомендуем

    Пенсионерка из Бельгии собрала коллекцию из 20 тисяч игрушек за 65 летВ душе ребенок. 20 тысяч игрушек пенсионерки из Бельгии17:36 21.03.2017
    Национальный корпус заблокировал офис Сбербанка в Запорожье"Сбербанк" в Запорожье заковали цепями и заблокировали плитами15:48 21.03.2017
    Депутаты надели разноцветные носкиНардепы пришли в Раду в разных носках15:17 21.03.2017
    На выставке Flower Expo Ukraine 2017 презентовали новый сорт тюльпана, названного в честь певицы ДжамалыВ Киеве презентовали сорт тюльпанов в честь певицы Джамалы14:49 21.03.2017
    Рапунцель из Крыма покорила интернет длинной косой"Рапунцель" из Крыма взорвала сеть двухметровой косой13:57 21.03.2017
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков"Геть з України": в Николаеве разрисовали отделения российских банков12:53 21.03.2017
    Акция зоозащитников Остановите убийства и истязания животных! под ВРМитинг под Радой: "Остановите убийства животных!"12:25 21.03.2017
    Сержант армии США стала звездой соцсетейЭкс-модель стала самым сексуальным сержантом армии США12:03 21.03.2017
    Неизвестные отпилили часть памятника ЩорсуКонь Щорса в Киеве остался без ноги11:10 21.03.2017
    Все фотоленты
    Вторая атака на "Сбербанк" в Александрии

    В Александрии молодые люди облепили наклейками отделение "Сбербанка" и жгли фаеры, передает Моя Александрия

    Протест Нацкорпуса, созданного на базе Азова, возле отделения Сбербанка России в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    По правилу бумеранга. Санкции Киева против банков РФ ударят по Украине

    Как сообщил руководитель "Национального корпуса" в области Виктор Иванченко, целью акции по-прежнему является прекращение работы данного банка. По мнению активистов, у банка существует связь с Россией.

    В Краматорске активисты партии "Национальный корпус" облили красной краской отделение украинской "дочки" "Сбербанка России" , требуя прекращения работы финансового учреждения. 

    А отделение "Сбербанка" в Николаеве, которое находится на проспекте Центральном возле бара "Сотка", более 30 активистов "Свободы" и "Азова" разрисовали черной и красной красками. Отделение расписано надписями "Геть з України", "Посібник Кремля", "Убивця", "Россійська агресія". Также "Азов" обклеил наклейками "#rusbankover" все окна отделения банка.

    Смотрите также: Националисты против "Сбербанка" в Краматорске: бетонные блоки и краска

    В мире 21 марта ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Впервые он был проведен в 2006 году.

    Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, в кулуарах парламента состоялся флешмоб "Lots of Socks" — благотворительный аукцион разноцветных носков, которые являются символом Всемирного дня людей с синдромом Дауна. В этот день жители разных стран массово фотографируются в непарных носках в поддержку людей, которые имеют такую ​​генетическую особенность.

    Смотрите также: Француженка с синдромом Дауна представила прогноз погоды

    Маршрутка попала в ДТП в Славянске Донецкой области, пострадали девять человек, сообщается во вторник на сайте областного управления Национальной полиции. Авария произошла во вторник утром на перекрестке — столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси "Газель". По данным полиции, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным микроавтобусом, в результате маршрутка врезалась в дерево.

    Ссылки по теме:
    Теги: