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    Автобус перевернулся в Донецкой области: семеро пострадавших

    (обновлено: )143
    Как отмечается, водитель автобуса "БАЗ" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. За медицинской помощью обратились семь человек.
    ДТП в Донецкой области
    ГУ Нацполиции в Донецкой области

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Под Бахмутом Донецкой области перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего пострадали семь человек., сообщается в понедельник на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

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    По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе "Бахмут–Майорск". Рейсовый автобус перевозил из Майорска в Бахмут 53 пассажира. На месте аварии работают сотрудники полиции и медики.

    "Водитель автобуса "БАЗ" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. За медицинской помощью обратились семь человек. По предварительной информации, существенных телесных повреждений пассажиры не получили. Детей среди пассажиров нет", — говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами".

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека, трое получили травмы различной степени тяжести.

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