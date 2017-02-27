Автобус перевернулся в Донецкой области: семеро пострадавших

ГУ Нацполиции в Донецкой области

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Под Бахмутом Донецкой области перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего пострадали семь человек., сообщается в понедельник на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе "Бахмут–Майорск". Рейсовый автобус перевозил из Майорска в Бахмут 53 пассажира. На месте аварии работают сотрудники полиции и медики.

"Водитель автобуса "БАЗ" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. За медицинской помощью обратились семь человек. По предварительной информации, существенных телесных повреждений пассажиры не получили. Детей среди пассажиров нет", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами".

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека, трое получили травмы различной степени тяжести.