Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета

Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города.

По данным правозащитников, 700 человек были задержаны. Некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии.

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Правозащитники отметили, что ночь в отделениях милиции в ожидания суда провели порядка 100 человек.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.