наверх
26.03.201710:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Видео

    Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (8)

    (обновлено: )10
    В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями.
    TUT.BY/Youtube

    Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города.

    В Минске прошла несанкционированная акция оппозиции
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    То ли воля, то ли неволя. Акция оппозиции в Минска

    По данным правозащитников, 700 человек были задержаны. Некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии.

    Смотрите также: Задержания на Дне Воли в Минске

    Правозащитники отметили, что ночь в отделениях милиции в ожидания суда провели порядка 100 человек.

    Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске