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    Массовые задержания активистов в Минске

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (5)

    (обновлено: )72
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Задержания в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь
    Задержания в Минске
    Задержания в Минске
    Sputnik Беларусь
    Массовые задержания активистов в Минске
    Массовые задержания активистов в Минске
    Радио Свобода

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    Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил, что "сотни человек" были задержаны в субботу в Минске во время не разрешенной городскими властями акции оппозиции.

    Смотрите также: Столкновения между митингующими и милиционерами в Бишкеке

    Правоохранительные органы Белоруссии пока не сообщают общее число задержанных, но МВД Белоруссии подтвердило задержания участников несанкционированной акции оппозиции. Начальник управления информации и общественных связей МВД республики Константин Шалькевич ранее не исключил, что в субботу сводных данных может и не быть, отметив, что "это не первоочередная задача".

    "Сегодня во время "Дня воли" в Минске задержаны сотни человек", — сообщает в Twitter центр, который составляет списки задержанных. На данный момент правозащитникам известны свыше 100 фамилий.

    Они отмечают, что некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии.

    Там говорится, что, в частности, "в Московском РУВД… внутри находится 150-200 человек". Кроме того, по данным правозащитников, в Заводское РУВД доставлено около 200 человек.

    "Во Фрунзенском РУВД, по словам вышедших, было максимум 70 человек. Сейчас — около 35. Есть иностранные граждане", — отмечается в сообщении. "В Ленинском почти всех несовершеннолетних выпустили. Освобожденные сказали, что там около 150 человек", — утверждают правозащитники.

    "В Первомайском РУВД отпускают, осталось 30-40 человек ", — говорится в сообщении. Правозащитники добавляют, что задержанных отвозили и в Советский РУВД столицы Белоруссии.

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