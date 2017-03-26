То ли воля, то ли неволя. Акция оппозиции в Минска

РИА Новости Украина

Белорусская оппозиция не смогла провести масштабную акцию в центре Минска по случаю Дня воли, планы которой вынашивала несколько месяцев — она должна была стать апогеем серии протестов, прошедших в разных городах страны в феврале и марте и собравших непривычно большое количество участников.

В субботу милиция сначала заблокировала место предполагаемого сбора участников акции, провела у станции метро "Академия наук" точечные задержания, а затем стала разбивать толпу протестующих и задерживать их небольшими группами. После чего остальные митингующие были оттеснены с центрального проспекта на примыкающие улицы, где продолжились точечные задержания.

Sputnik Беларусь Массовые задержания активистов в Минске

В этом году акция на День воли, посвященный годовщине основания Белорусской народной республики, должна была стать, по задумке оппозиции, как никогда масштабной. Планировалось объединить оппозиционных активистов, которые ежегодно выходят на улицу в этот день, с аполитичными гражданами, недовольными экономической политикой государства, в частности, так называемым декретом о налоге с "тунеядцев".

Организаторы обеих неразрешенных минскими городскими властями акций планировали пройти шествием по проспекту Независимости до Октябрьской площади столицы или далее выйти на площадь Независимости к Дому правительства.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил милиции выявлять возможных провокаторов на акциях протеста и предупредил, что нарушение закона будет пресекаться. Он выразил мнение, что людей, попадающих под действие декрета "о тунеядцах" и выходящих протестовать по этому поводу, пытаются использовать "в корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть" в стране.

"Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов, и отвечать они должны по всей строгости закона. "Майдана" в Белоруссии не будет", — заявил Лукашенко в марте.

И уже в этот вторник белорусский лидер сообщил, что задержаны несколько десятков боевиков, готовивших в Белоруссии провокацию с использованием оружия. По его словам, они готовились в тренировочных лагерях в районе Бобруйска и Осиповичей, в Украине и "в Литве или в Польше". В четверг КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Были задержаны 26 человек.

Всего, по данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", в ходе прокатившейся по стране волне протестов с начала марта было задержано более 300 человек, более сотни помещены под административный арест, среди них оказались и лидеры оппозиции. Таким образом, те, кто 25 числа должен был возглавить акцию в День воли, оказались не у дел. Кроме того, непосредственно перед акций был задержан экс-кандидат в президенты Владимир Некляев. Также пропала связь еще с одним оппозиционером Николаем Статкевичем. Именно они и инициировали "марш рассерженных белорусов". Местонахождение Статкевича до сих пор неизвестно.

Кроме того, одновременно с началом акции обыск и задержания прошли и в правозащитном центре "Весна". В отделение милиции увезли 57 правозащитников, включая международных наблюдателей, и журналистов. Через пару часов, впрочем, всех отпустили.

Уже за час до предполагаемого начала несанкционированной акции к месту сбора участников у Национальной академии наук были стянуты силы милиции и спецтехника, включая автозаки и водометы. Сотрудники милиции проверяли документы и личные вещи у тех, кто приходит на площадку, интересовались целью прихода.

Через некоторое время начались точечные задержания, милиция перегородила доступ на площадку новым потенциальным участникам акции. Ближайшие станции метро перестали обслуживать пассажиров.

Поскольку часть участников акции не смогла пройти к планировавшемуся месту сбора, они пытались провести шествие по проспекту Независимости. Люди свистели и выкрикивали лозунги: "Позор!", "Свободу!", "Людям — зарплату, правительству — лопату!" и "Уходи!". ОМОН, в свою очередь, несколько раз разбивал поток людей и задерживал самых активных.

Sputnik Беларусь Задержания в Минске

Оставшихся участников оттеснили на прилегающие к проспекту улицы. По словам очевидцев, задержания продолжались и во дворах.

Действия милиции вызывали возмущение даже у обычных граждан, которые шли по своим делам по проспекту или стояли на остановках общественного транспорта. Водители машин, стоявших в образовавшихся пробках, сигналили то ли в знак поддержки протестующим, то ли в знак возмущения заторами.

Впрочем, среди минчан были и те, кто возмущался из-за акции оппозиции. Так, одна из женщин стала кричать, что для протестов властью определены другие места, а не центральный проспект, а также спрашивала протестующих: "Вы хотите, чтобы было, как в Украине?"

До конечного пункта маршрута участники шествия оппозиции так и не дошли, через несколько часов с центральных площадей Минска разъехались стянутые туда силы милиции.

МВД Белоруссии подтвердило задержания участников несанкционированной акции оппозиции в центре Минска, но не уточнило их число.

"Пока не могу сказать", — сказал начальник управления информации и общественных связей МВД республики Константин Шалькевич, отвечая на вопрос РИА Новости об официальных данных о количестве задержанных в субботу в Минске.

Он не смог уточнить, когда официальные данные могут быть обнародованы, посоветовав следить за сайтом МВД. Собеседник агентства не исключил, что в субботу сводных данных может и не быть. "Это (подсчет задержанных) не первоочередная задача", — сказал он.

Шалькевич также сообщил агентству Sputnik-Беларусь, что задержанные на акции "лица доставлены в РУВД для разбирательства".

Он не уточнил, сколько человек доставлены в районные отделы милиции.

Правозащитники начали формировать списки задержанных 25 марта в Минске, пока в них около 70 человек, в том числе журналисты, среди них были иностранцы. Правда, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органов, журналистов начали отпускать.

Вечером в субботу в местных СМИ стала появляться информация, что некоторых задержанных на проспекте Независимости в Минске отпустили из отделения милиции после проверки документов.