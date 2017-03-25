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    Задержания на Дне Воли в Минске

    (обновлено: )9310
    В субботу сотрудники белорусского ОМОН задержали десятки участников несанкционированной акции в Минске. МВД Белоруссии подтвердило задержания участников акции оппозиции.
    Канал TUT.BY в Youtube

    Правозащитный центр "Весна", незарегистрированный белорусскими властями, сообщает, что как минимум восемь журналистов задержаны во время несанкционированной акции в центре Минска.

    В Белоруссии 25 марта оппозиционно настроенные граждане празднуют День Воли, самая многочисленная массовая акция прошла днем в Минске.

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    Как говорится на сайте правозащитного центра, четверо из задержанных сотрудников СМИ — журналисты белорусской редакции "Комсомольской правды".

    Кроме того, "Весне" стало известно о задержании двух журналистов белорусской газеты "Наша нива", корреспондента белорусского агентства БелаПАН.

    По данным интернет-издания tut.by, в Минске также задержан корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Козловский.

    Кроме того Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании корреспондентов в Витебске. По данным организации, задержана съемочная группа телеканала "Белсат", а также журналистка газеты "Комсомольская правда в Белоруссии".

    Как сообщает БАЖ, на несанкционированном мероприятии в Витебске правоохранители задержали съемочную группу телеканала "Белсат" – Ольгу Чайчиц и Андрея Козела, а также журналистку из издания "Комсомольская правда в Белоруссии" Ирину Козлик.

    Комментариями изданий РИА Новости не располагает.

    Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что все несанкционированные протесты в республике будут пресекаться жестко, а их участники понесут предусмотренную законодательством ответственности.

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