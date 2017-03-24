МИД: задержанную в Минске журналистку освободили

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Украинскую журналистку интернет-издания "Новое время" Кристину Бердинских, о задержании которой в Минске ранее сообщили СМИ, отпустили, сообщила первый секретарь посольства Украины в Белоруссии Мария Гуцало.

"Наш консул поехал в отделение милиции, но на то время, когда они туда прибыли, уже нашу журналистку отпустили", — сообщила Гуцало в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

Гуцало добавила, что журналистка была задержана для проверки документов и подтверждения аккредитации.

Ранее сообщалось, что сотрудники милиции задержали в Минске нескольких человек, в том числе журналистов. Речь шла примерно о десяти людях, среди которых — журналисты Радио "Свобода", "Новое время" (Украина), France24. Позднее в Минском горисполкоме сообщили, что белорусская милиция не имеет претензий к этим журналистам, их отпускают.