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    Общество

    МИД: задержанную в Минске журналистку освободили

    (обновлено: )24
    В украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что консул посетил отделение милиции, в котором была Кристина Бердинских, всех задержанных представителей масс-медиа отпустили.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Украинскую журналистку интернет-издания "Новое время" Кристину Бердинских, о задержании которой в Минске ранее сообщили СМИ, отпустили, сообщила первый секретарь посольства Украины в Белоруссии Мария Гуцало.

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    "Наш консул поехал в отделение милиции, но на то время, когда они туда прибыли, уже нашу журналистку отпустили", — сообщила Гуцало в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.

    Гуцало добавила, что журналистка была задержана для проверки документов и подтверждения аккредитации.

    Ранее сообщалось, что сотрудники милиции задержали в Минске нескольких человек, в том числе журналистов. Речь шла примерно о десяти людях, среди которых — журналисты Радио "Свобода", "Новое время" (Украина), France24. Позднее в Минском горисполкоме сообщили, что белорусская милиция не имеет претензий к этим журналистам, их отпускают.

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