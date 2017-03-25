На акцию протеста в Минске пришли несколько сотен человек

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. На несанкционированную акцию протеста в центре Минска собрались несколько сотен человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники прошли неорганизованной колонной по проспекту Независимости, после чего на пересечении с проспектом Машерова уперлись в кордон ОМОНа. Участники акции начали скандировать "Позор!", "Нет декрету номер 3!" и "Живе Беларусь!". Проезжающие машины в знак поддержки издавали гудки. После этого милиция начала задержания, участники акции начали разбегаться.

Белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта "День воли", приуроченный к годовщине основания Белорусской народной республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать. Некоторые представители белорусской оппозиции считают, что именно 25 марта нужно отмечать День независимости Белоруссии.

В апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). На фоне протестных акций и сообщений об ошибках налоговых органов при рассылках извещений на уплату налога власти решили приостановить взимание сбора на год.

Ранее сообщалось, что украинскую журналистку интернет-издания "Новое время" Кристину Бердинских, о задержании которой в Минске ранее сообщили СМИ, отпустили.