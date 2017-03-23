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    Суд в Минске приговорил трех граждан Украины к 15 суткам ареста

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    Помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян сообщила, что граждане Украины подвергнуты взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток за совершение административного правонарушения.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Суд Советского района Минска назначит трем гражданам Украины по 15 суток ареста, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

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    "22 марта судом Советского района Минска подвергнуты административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.23.4 КоАП, трое граждан Украины", — сообщила Шильвян на своей странице в Facebook.

    Согласно ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях деяние влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

    В правоохранительных и судебных органах пока не сообщили о том, при каких обстоятельствах были задержаны данные граждане Украины, сообщает Sputnik.

    Ранее официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что Минск усилил меры безопасности на участке белорусско-украинской границы после попытки прорыва в страну в пункте пропуска "Александровка" автомобиля с оружием.

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