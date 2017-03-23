Суд в Минске приговорил трех граждан Украины к 15 суткам ареста

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Суд Советского района Минска назначит трем гражданам Украины по 15 суток ареста, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

"22 марта судом Советского района Минска подвергнуты административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.23.4 КоАП, трое граждан Украины", — сообщила Шильвян на своей странице в Facebook.

Согласно ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях деяние влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

В правоохранительных и судебных органах пока не сообщили о том, при каких обстоятельствах были задержаны данные граждане Украины, сообщает Sputnik.

Ранее официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что Минск усилил меры безопасности на участке белорусско-украинской границы после попытки прорыва в страну в пункте пропуска "Александровка" автомобиля с оружием.