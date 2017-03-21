В Белоруссии задержаны боевики, готовящие теракты

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Несколько десятков боевиков, готовивших провокацию с оружием, задержаны в Белоруссии, сообщил во вторник в Могилеве президент Александр Лукашенко.

"Мы уже несколько десятков задержали… которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", — цитирует Лукашенко агентство Белта.

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Ранее Александр Лукашенко поручил милиции выявлять возможных провокаторов на акциях протеста, если они будут проходить в стране, и заявил, что "Майдана в Белоруссии не будет".