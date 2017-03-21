Обсудили все и ничего конкретно. Встреча Порошенко с лидерами фракций

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Поздняя встреча

В понедельник вечером, 20 марта, президент Петр Порошенко встретился с руководителями депутатских фракций и групп. На переговоры пришли премьер Владимир Гройсман, председатель Рады Андрей Парубий, нардеп от БПП Ирина Луценко, руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк, от "Народного фронта" — Максим Бурбак, от "Батькивщины" — Сергей Соболев, Радикальной партии — Олег Ляшко, от "Видродження" — Виктор Бондарь и от группы "Воля народа" — Ярослав Москаленко. В то же время, как писали журналисты, ни одного представителя "Оппоблока" не наблюдалось.

Встреча началась в 20:00 и длилась около двух часов.

Как рассказала нардеп от БПП Ирина Луценко, транш МВФ, перезагрузка ЦИК, блокада Донбасса, аудитор НАБУ, пенсионная реформа, кинематография в сочетании с украинским языком стали главными темами встречи.

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"Разговор в основном касался налаживания работы парламента, поиска точек соприкосновения между парламентом и Кабмином. Нашли консолидированную позицию по законопроектам о кинематографии, связанным с украинским языком и т. д. Очень интересный диалог состоялся с Гройсманом. Задавались вопросы относительно пенсионной реформы. Решили, что в ближайшее время эта реформа будет напечатана, чтобы провести диалог с обществом и парламентом", — рассказала Луценко.

Транш МВФ, блокада Донбасса

Также, по словам Луценко, на встрече говорили о том, что делать в ситуации, если МВФ не выделит очередной транш. Рассмотрение вопроса о предоставлении транша Украине пока что перенесли на конец марта.

"Речь шла о том, что может быть перенесено (рассмотрение вопроса о предоставлении транша – Прим. ред) до конца марта. Когда мы завершали встречу, звонили из МВФ, и премьер ушел общаться. И президент, когда завершил с нами встречу, присоединился к этому разговору", — сказала она.

Меморандум с МВФ будет обнародован как только этот официальный документ будет подписан и согласован, подчеркнула нардеп.

По ее словам, также были проанализированы последствия торговой блокады Донбасса, уделили внимание ситуации с металлургией. В целом, президент призвал руководителей фракций к государственнической работе.

Другие лидеры фракций рассказали, что Порошенко на встрече вел себя достаточно спокойно, на личное не переходил, эмоционально выступал только Ляшко.

"Если честно, встреча была, чтобы встретиться. Мы уже все это слышали. Но хорошо, что начали нас приглашать", — сказал один из нардепов.

Сам Ляшко рассказал журналистам, что в Администрации президента видел в тот вечер также экс-премьера Арсения Яценюка и экс-главу АП Бориса Ложкина.

Перезагрузка ЦИК, аудитор НАБУ

Обсуждались во время встречи и кандидатуры на членов ЦИК, а также было решено, что вопрос переформатирования состава Счетной палаты парламент рассмотрит на заседании 23 марта. "Шел широкий диалог относительно кандидатур на членов ЦИК, учитывая ситуацию с Охендовским. Говорилось о том, что надо искать точки соприкосновения как с правительством, так и с парламентом. Договорились о том, что перенесется на четверг голосование по кандидатурам в Счетную палату", — заявила Луценко.

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Речь шла и о е-декларациях, а также аудиторе НАБУ. Президент спросил у присутствующих, не против ли они завтра опять вернуться к вопросу о выборе аудитора НАБУ, сообщил источник "Страны".

Фракция "Батькивщина" намерена проголосовать за Роберта Сторча как независимого аудитора НАБУ, заявила руководитель этой фракции Юлия Тимошенко.

"Фракция "Батькивщина" голосовала и будет голосовать за Роберта Сторча", — сказала Тимошенко. По мнению политика, именно эта кандидатура может быть аудитором эффективности борьбы с коррупцией.

Тем временем, глава Радикальной партии Ляшко заявил, что они не поддержат ни кандидатуры Роберта Сторча, ни Найджела Брауна на пост аудитора от парламента.

"Мы не будем голосовать за аудитора. Ни за одного, ни за другого. Потому что считаем, что среди украинцев можно найти аудитора. Разве нельзя было найти в больше чем 40 млн. украинцев аудитора?", — заявил он по итогам встречи с Порошенко.

При этом Ляшко отметил, что Радикальная партия требует предоставления НАБУ право прослушки.

Ляшко также сообщил, что парламент рассмотрит президентский законопроект, который предусматривает нововведения в процесс электронного декларирования. Законопроектом предлагается добавить новую форму для е-деклараций, которая предусматривает, чтоб ее подали все бывшие президенты, премьер-министры за 25 лет независимости, а также все нардепы, генпрокуроры, кандидаты в президенты и депутаты.

"На этой неделе в парламенте будет рассмотрен президентский законопроект об освобождении от е-декларирования военнослужащих", — подчеркнул депутат.