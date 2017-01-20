Лукашенко: недопоставки нефти из РФ нужно заменить альтернативой

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", — цитирует Лукашенко в пятницу агентство Белта. Это заявление прозвучало, когда президент принимал с докладом вице-премьера Владимира Семашко.

"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо", — сказал Лукашенко.

Президент напомнил, что вопросы об альтернативных поставках нефти обсуждались еще в конце прошлого года. "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", — сказал президент.

"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Белоруссии", — добавил глава государства.

Ранее РФ планировала поставлять в 2016–2024 годах в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако во втором полугодии 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что снижение беспошлинных поставок российской нефти в Белоруссию связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ. Нефтегазовый спор между РФ и Белоруссией длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ.