Лукашенко о протестах: Майдана в Белоруссии не будет

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил милиции выявлять возможных провокаторов на акциях протеста, если они будут проходить в стране, и заявил, что "Майдана в Белоруссии не будет".

"Мы должны научиться вести диалог с людьми. Но жесточайшая ответственность за нарушения, (надо — ред.) пресекать всякие попытки. Это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию. Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов, и отвечать они должны по всей строгости закона. "Майдана" в Белоруссии не будет", — заявил Лукашенко в четверг в Минске на совещании по актуальным вопросам развития страны, обращаясь к главе МВД Игорю Шуневичу. Фрагмент совещания продемонстрировал телеканал ОНТ.

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). По данным на 21 февраля, налоговые органы страны направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек. В последние три недели в Минске и других крупных городах состоялись несанкционированные местными властями акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.

В понедельник белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" заявил, что протесты в Белоруссии против так называемого налога с "тунеядцев" организовывались на средства "зарубежных спонсоров", в частности, украинских.