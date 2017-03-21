Стоп оружие. Белоруссия усилила контроль на границе с Украиной

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина, Нина Гурина. Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что Минск усилил меры безопасности на участке белорусско-украинской границы после попытки прорыва в страну в пункте пропуска "Александровка" автомобиля с оружием.

В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничники пресекли на границе попытку прорыва c территории Украины автомобиля, в котором обнаружили пистолет и предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами. Два человека задержаны, предполагаемый третий участник прорыва разыскивается. Позже СК Белоруссии уточнил, что в автомобиле обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы внешне похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство.

Бычковский сообщил, что в зоне ответственности Мозырского пограничного отряда продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по поиску третьего нарушителя границы. "Мы усилили меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны", — сказал Бычковский РИА Новости.

По его словам, задействованы резервы Мозырского погранотряда, в том числе в пограничной зоне. "Пограничников (несущих службу — ред.) стало больше", — сказал собеседник.

По его словам, сотрудниками органов пограничной службы проводятся мероприятия по контролю и проверке законности въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств. "Транспортные средства досматриваются, усилены меры по проверкам документов", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Мининформ Белоруссии вынес предупреждение сайту за материал про Донбасс.

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