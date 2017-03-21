наверх
21.03.201702:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Прорыв джипа с оружием из Украины в Белоруссию. Появилось видео

    (обновлено: )81
    На видео видно, как джип быстро проезжает через пункт пропуска, в связи с чем белорусские пограничники открывают огонь по машине. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что автомобиль иностранной регистрации.
    Канал на Youtube Информационное агентство БелТА

    Белорусское информационное агентство "БелТА" опубликовало видео попытки прорыва автомобиля с вооруженными людьми через белорусскую границу в пункте пропуска "Александровка".

    Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Неочевидное убийство топ-менеджера Роскосмоса в СИЗО Москвы

    На видео видно, как джип быстро проезжает через пункт пропуска, в связи с чем белорусские пограничники открывают огонь по машине. Также на видео показаны авто с отверстиями от пуль и задержанные пассажиры джипа.

    В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что автомобиль иностранной (не украинской) регистрации и границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.

    В настоящее время украинские и белорусские пограничники совместно устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы лиц, которые находились в автомобиле. На участке границы между Украиной и Беларусью уже выставлены дополнительные пограничные наряды и усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска. 

    Как сообщалось накануне, белорусские пограничники пресекли на границе попытку прорыва c территории Украины автомобиля, в нем обнаружены пистолет и "предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Гройсман. Петр Порошенко и Игорь Райнин
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Владимир Гройсман
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия