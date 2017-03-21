Прорыв джипа с оружием из Украины в Белоруссию. Появилось видео

Белорусское информационное агентство "БелТА" опубликовало видео попытки прорыва автомобиля с вооруженными людьми через белорусскую границу в пункте пропуска "Александровка".

На видео видно, как джип быстро проезжает через пункт пропуска, в связи с чем белорусские пограничники открывают огонь по машине. Также на видео показаны авто с отверстиями от пуль и задержанные пассажиры джипа.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что автомобиль иностранной (не украинской) регистрации и границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.

В настоящее время украинские и белорусские пограничники совместно устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы лиц, которые находились в автомобиле. На участке границы между Украиной и Беларусью уже выставлены дополнительные пограничные наряды и усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска.

Как сообщалось накануне, белорусские пограничники пресекли на границе попытку прорыва c территории Украины автомобиля, в нем обнаружены пистолет и "предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами".