Мининформ Белоруссии вынес предупреждение сайту за материал про Донбасс

КИЕВ 18 мар — РИА Новости Украина. Министерство информации Белоруссии вынесло предупреждение белорусскому порталу tut.by за материал о белорусах, воюющих на стороне Киева в Донбассе, сообщает в пятницу этот ресурс.

Он отмечает, что предупреждение вынесено за материал, содержание которого, по мнению ведомства, "способно нанести вред национальным интересам страны". Письмо, датированное 14 марта, редакция получила в пятницу, 17 марта.

Как уточняется в сообщении, речь идет о материале от 15 февраля, в котором рассказывалось "о белорусских добровольцах, которые воюют в Украине на стороне киевских властей, о том, почему они отправились воевать в другую страну".

"В статье содержалось примечание, что текст не отражает отношение редакции tut.by к конфликту в Донбассе и участию наших граждан в нем. Также указывалось, что уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно", — подчеркивается в заявлении портала.

Материал уже удален с портала. А редакция обратилась в Мининформ с просьбой разъяснить, какие именно фразы в указанном материале противоречат действующему законодательству и какие именно нормативные акты нарушены.

"Наличие среди лиц, воюющих в Украине, приехавших туда по собственной инициативе белорусских граждан (как и граждан иных государств), не является тайной. Ряд граждан уже привлечен за подобные действия на территории Белоруссии к ответственности. Участие таких лиц в боевых действиях не является частью внешней политики нашего государства, подобные действия являются уголовным преступлением, о чем мы также неоднократно писали", — отметила генеральный директор ООО "Тут Бай Медиа" Людмила Чекина.

Читайте также: Сдвиг по фазе. Эксперты подвели итоги недели

В соответствии с законодательством Белоруссии доступ к продукции СМИ, распространяемой посредством информационного ресурса в сети интернет, может быть ограничен по решению Мининформа в случае вынесения владельцу ресурса в течение года двух и более письменных предупреждений.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также — Спецкор: штаб блокады в Донбассе контролирует перевозку грузов

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.