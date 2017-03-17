Якубин: президент возглавил блокаду Донбасса, так как не смог победить

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. С часа дня 15 марта все грузовые перевозки через линию разграничения в Донбассе перекрыты. Такое решение приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны в ответ на предложение Петра Порошенко временно приостановить транспортное сообщение с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот временный запрет не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.

Транспортные ограничения снимут только после реализации первого и второго пунктов комплекса мер по выполнению минских договоренностей. Второе обязательное условие для снятия запрета — это возвращение под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.

Почему мнение власти по поводу блокады так резко изменилось, рассказал политолог Алексей Якубин в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"То, что случилось, это на самом-то деле во многом является показателем того, что президент осознал, что раз он не может победить некий резонанс, который вызвали блокирующие, значит, нужно это возглавить. Такое складывается впечатление. Возглавить для того, чтобы теперь занять вот это место блокирующих для того, чтобы теперь решать, что будет дальше с блокадой. То есть, грубо говоря, перехватить повод и возглавить его. И на самом деле очевидно, что действительно это выглядело во многом абсурдно, потому что до этого мы слышали со стороны спикеров власти, со стороны Банковой часто критику вообще блокады, рисовались апокалиптические сценарии. То есть те, кто участвовал, мы слышали, как их называли, и тут такое решение. В общем-то, на самом деле эта тактика не от силы, давайте так говорить, это на самом деле тактика — показатель слабости президента в тех позициях, которые у него есть сейчас", — считает эксперт.

СНБО в среду одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.