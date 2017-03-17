"Официальная" блокада Донбасса: что это значит для ЛДНР

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

"Ударим блокадой по блокаде против блокады!"

Вчера, 15 марта СНБО приняло решение перекрыть все ж/д и автодороги на неподконтрольные правительству территории Донбасса.

Решение это было вынужденным ответом на обвинения блокадчиков во главе с нардепами Семенченко и Парасюком в "зраде" и "торговле на крови". Причем самих участников блокады, продолжавшейся с конца февраля, президент Украины Петр Порошенко обвинил в том, что они нисколько не приблизили возвращение Украине Отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А наоборот отдалили.

Их действия стали причиной того, сказал Порошенко, что ЛДНР "национализировали" предприятия украинской юрисдикции. Тут, конечно, президент слукавил. Потому что снятие "парасюковской" блокады было лишь одним из требований ЛДНР. Второе – регистрация этих предприятий в фискальных органах республик и уплата ими налогов в тамошние бюджеты вместо украинского.

Второе требование – невыполнимое для международных компаний. Поэтому винить одних блокадчиков в потере украинских предприятий неправильно.

Но, как бы то ни было, "национализация" состоялась. И теперь с требованием ее отменить СНБО объявил уже официальную блокаду. Мол, грузы не будем пропускать, пока предприятия не вернутся под контроль владельцев. Но дело в том, что без этого возврата грузы и не могли бы идти – ни туда, ни обратно.

Кроме того, глава ДНР Александр Захарченко после начала «национализации» заявил 3 марта: "Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине".

То есть СНБО могло обойтись без громких заявлений. Но как обойдешься, когда громкие заявления – обязательная часть сегодняшней политики.

А до блокады чем торговали?

Торговля потребительскими товарами с Отдельными районами Донецкой и Луганской областей была запрещена полтора года назад. К лету 2015-го было запрещено поставлять туда продукты, медикаменты и прочие важные и прибыльные товары. В ЛДНР это называют "блокадой" – но какая же это блокада, когда есть сотни километров границы с РФ? Это смена игроков на рынке.

По специальным разрешениям, которые надо было получать в целом ряде инстанций можно было возить в ЛДНР сырье для металлургии, лес для крепежа в шахтах. Уголь опять же. А на подконтрольные правительству территории – энергетический уголь для ТЭС, коксующийся для металлургии, собственно кокс и продукцию металлургии.

Важно, что сырье на неподконтрольные территории поставлялось не "государственным" предприятиям ЛНР и ДНР – а предприятиям, которые зарегистрированы и платили налоги в Украине. Составы из Донецка и Луганска везли тоже продукцию этих же предприятий. И транспортировала весь этот колоссальный объем грузов ДонЖД, которая входит в государственную "Укрзализницю".

Затем началась блокада им. Семенченко и Парасюка. А спустя месяц ультиматум объявили уже сами ЛДНР. Они пообещали прекратить поставки угля на территорию Украины. А затем ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции – тех самых, которые отправляли и получали составы с Большой Земли. И хотя формально их не национализировали, собственники и менеджмент заявили, что не контролируют положение дел там и покидают эти производственные активы.

В этих условиях ни о какой отправке грузов на территорию Украины (или через нее на экспорт) этими предприятиями уже не может идти речь. Сопроводительные документы просто не будут считаться легальными.

Остается богатая тема контрабанды

Таким образом блокада Семенченко с Парасюком – все эти редуты, "Соловейки"-пташечки, – с 1 марта потеряла всякий практический смысл. Ну, кроме раскачивания ситуации, стравливания оголтелых патриотов-"за-блокадчиков" с патриотами-"анти-блокадчиками". И еще – отличного долгоиграющего повода обвинить власть в "зраде".

Поэтому решение СНБО – это лишь констатация свершившегося факта: никакой торговли быть не может.

Остается, конечно, богатая тема контрабанды.

В Донецке, скажем, не проблема купить свежий шоколад "Рошен", "Корона", конфеты "Свиточ", воду "Моршинская", соки "Садочок", "Сандора". Об этом сообщает, в частности, блогер из Донецка, украинский патриот, который пишет под псевдонимом "Фашик Донецкий".

"На кону – большие деньги. Поэтому мы сейчас и наблюдаем этот цирк, эту блокаду и остальное. Какая нах*р блокада? (…) Сейчас куб контрабанды можно провезти за 15 тысяч гривен. До сих пор есть места, где в день проходит около 10 фур. Каждая – пусть по 10 кубов. Умножаем 15 тысяч на 10 кубов, а потом множим на 10 фур – полтора миллиона! В день! С одного блокпоста! Вы ох*ели?! Опять-таки, слышал, позавчера заехало 12 фур косметики в Макеевку. Польская косметика. Об этом знает каждый торгаш. (…) Самое интересное, что до так называемого блокиратора Семенченко куб контрабаса стоил 12 тысяч гривен. А сейчас он уже 15. Нехило, да? И они сейчас нам рассказывают… Хочется иногда плюнуть в лицо", – рассказал блогер в интервью изданию Online.Ua в конце февраля, после месяца "блокады".

В обратную сторону тоже идет контрабанда. Например, в Харькове полицейские зафиксировали торговлю сигаретами с маркировкой "Сделано в ДНР".

Так что изгнание "блокадчиков" и взятие прифронтовой зоны под полный контроль полицией, пограничниками и ВСУ (если они вдруг не поборют контрабанду) означает лишь очередную смену "крыши" нелегальных поставок.

Но на снижение тарифов контрабандистам (и цен на украинские товары – жителям ЛДНР) рассчитывать не стоит. "Официальная" блокада наверняка означает, что платить придется больше.