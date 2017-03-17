Политолог: из-за блокады Донбасса Порошенко может уволить Гройсмана

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Блокада перемещения грузов через линию разграничения в зоне АТО угрожает экономическому росту Украины. Правительство ищет пути стабилизации ситуации, чтобы не потерять те позиции, которые удалось достичь в прошлом году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Совет нацбезопасности и обороны принял решение о временном, но полном запрете грузоперевозок на неконтролируемые территории Донбасса. Президент Петр Порошенко уже ввел его в действие.

Свидетельствует ли это о разных взглядах руководства государства на одну проблему, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Олег Саакян.

(публикуется на языке оригинала)

Чи справді у президента і прем'єра різні погляди на блокаду Донбассу?

— Думаю, що вся Україна на сьогоднішній день знаходиться в шоці від такої кардинальної зміни позиції президента. Я погоджуюсь, що фактично позиції президента і прем’єра абсолютно протилежні. Більш того, є інформація, що певна конфліктність, напруження між президентом і прем’єром були навіть до так званої блокади і до прийняття цього рішення.

Сьогодні це стало публічним через те, що в полі відповідальності прем’єра лежить економічна складова і в цілому відповідальність за економічний стан в країні.

Чи підриватимуть економічні наслідки блокади імідж прем’єра?

— Абсолютно вірно. Я хочу закінчити цю думку тим, що прем’єр через дуже недовгий час звітуватиме за рік роботи і може використати цю блокаду. Але, з іншого боку, це жодним чином не зніме з нього відповідальність. Тому прем’єру на сьогоднішній день приходиться займати більш жорстку позицію, ніж президенту. Він не може собі дозволити виключно політичний маневр.

З іншого боку, для президента в цій ситуації більш органічні союзники — секретар РНБО Олександр Турчинов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як розуміти слова прем’єра про те, що блокада Донбасу відбувається виключно в інтересах Російської Федерації?

— Якщо брати суто економічну складову, то в тому вигляді, в якому на сьогоднішній день реалізовується блокада, вона є доволі суперечливою, навіть в тій постанові, яка прийнята РНБО.

В Бахмуті мені сказали, що якщо ми раніше програли Росії телевізор, то сьогодні ми самі їм здаємо холодильник. Бо замість київських товарів, замість полтавського масла в холодильниках з’являється ростовське молоко. Тому тут блокада є доволі суперечливою з точки зору економіки і з точки зору стратегічних цілей України.

Чи припускаєте ви, що президент скористається блокадою для усунення прем’єра Гройсмана?

— Можу підтвердити таку можливість. Така ситуація може бути розіграна, з одного боку, для того, щоб відійти від звіту і використати цю ситуацію на користь прем’єра. А з іншої сторони, можна покласти всю відповідальність на прем’єра та використати його як громовідвід.

Яку позицію займе президент, з публічного простору незрозуміло.

Чи намагається Гройсман перекласти відповідальність за економічні невдачі та невдалу політику уряду через блокаду?

— Є багато варіантів, які будуть розвиватись. В найближчі дні ми побачимо, який саме сценарій буде задіяний. На сьогоднішній день зберігається ситуація стресу і неоднозначності.

Я певен, що і самі гравці, яких ми з вами називаємо, до кінця ще не розуміють, яким чином вони будуть використовувати цю ситуацію. На сьогоднішній день між ними тривають перемовини. Фактично відбулась ситуація підвищення ставок. Хтось силовий блок засвітив, хтось політичний, хтось економічний та адміністративно-економічний.

Ранее политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" заявил, что Порошенко хочет экономические потери от торговой блокады Донбасса повесить на оппозиционные ему силы.

А эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "ГС" заявил, что сегодня власть не выполняет свои функции, и сотрудники полиции стали заложниками выяснения отношений между политическими группами.