Спецкор: штаб блокады в Донбассе контролирует перевозку грузов

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Все грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе перекрыты с 13.00 15 марта. Такое решение приняли на заседании СНБО в ответ на предложение Петра Порошенко временно приостановить транспортное сообщение с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Этот временный запрет не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта. Транспортные ограничения снимут только после реализации первого и второго пунктов комплекса мер по выполнению Минских договоренностей. Второе обязательное условие для снятия запрета — это возвращение под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.

МВД, Нацполиция, Нацгвардия и СБУ должны создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения. Для исполнения решения СНБО полиция Донецкой области начала усиливать систему контроля на железнодорожных и автодорогах.

Также для контроля этого решения СНБО президент предложил привлечь и добровольческие мобильные группы. К слову, уже возобновил работу редут 16-го добровольческого батальона на трассе Ясиноватая-Константиновка.

Что сейчас происходит в зоне АТО, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Все транспортные пути на линии разграничения уже перекрыты?

— На данный момент можно говорить, что, скорее всего, да, потому что данных, что где-то что-то все-таки перемещается, не поступает.

Но, мне кажется, что экономическую тему Донбасса сегодняшнюю все-таки нужно делить на части: это блокада транспортного сообщения и соответственно контроль над нашими предприятиями на неподконтрольной территории. Дело в том, что как таковой грузоперевозки не было уже давно. То есть можно говорить только о контрабанде, с которой нужно, конечно же, бороться всеми силами.

Никакого сообщения другого, никакой торговли-то и не было. Поэтому главное вчерашнее заявление, главный итог из него населения донецкого заключался в том, будет ли перекрыт доступ гражданским машинам и пешим людям, переходящим линию соприкосновения. И к счастью, как мы знаем, этого не произошло и это немного успокоило людей.

Контроль усилился? Замедлилось ли прохождение людей через КПП?

— Усилился контроль и вот на утро очереди на блокпостах есть, но не скажу, чтобы они были какие-то более масштабные, скажем, чем в предыдущие дни. То есть если там было около ста машин — средняя норма, стоящая в очереди, то сейчас около 150.

Да, контролируют сильнее, проверяют вещи больше, но люди к этому здесь уже привыкли, потому что такие всплески контроля наблюдались и раньше. То есть ничего нового для обычных людей не произошло.



Будут поставляться на неподконтрольные территории такие грузы, например, как продовольствие, лекарства и т.д.?

— Есть однозначное понимание, что, по крайней мере, как товары они отправляться не будут, будут отправляться лишь в качестве гуманитарной помощи.

Повторюсь, такой порядок существовал уже более года. Лишь гуманитарку возили. Но количество этой гуманитарки сейчас действительно уменьшилось уже в разы. И поскольку ушел гуманитарный штаб "Поможем", прекратил свою работу на неподконтрольной территории, по сути своей, гуманитарку сейчас на неподконтрольную территорию возит только Международный Красный Крест, а это совсем другие объемы, это буквально несколько машин в месяц.

Не получится так, что под видом гуманитарной помощи будут возить коммерческие товары?

— Теперь это однозначно не получится, потому что гуманитарную помощь возит лишь Международный Красный Крест, а это организация, которая очень четко контролирует те грузы, которые она перевозит.

А во-вторых, их основное направление — это стройматериалы для восстановления жилья в серой зоне большей частью, и необходимые вещи для выживания, как-то памперсы, инсулиновые наборы, то есть, лекарства, которые никак не провезешь в качестве контрабанды. И это слишком уважаемая организация, она не допустит такого.

Сейчас на КПП и блокпостах находятся только силовики или, в том числе, и представители общественных организаций, активисты?

— Об общественных организациях не могу сказать. То, что штаб блокады присутствует мобильными группами — это да, они контролируют своими силами также.

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Ранее Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что люди на неподконтрольных территориях больше боятся "национализации", проводимой ДНР, а не перекрытия транспортного сообщения.