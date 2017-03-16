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    Посол ЕС: решение СНБО о блокаде Донбасса удивило Евросоюз

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (116)

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    Мингарелли отметил, что нынешняя ситуации в Донбассе отличается от той, что была несколько недель назад: "Мы осознаем, что в течение последних дней произошли события, в результате которых нынешняя ситуация выглядит иначе".
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

    Петр Порошенко на заседании СНБО
    twitter.com/poroshenko
    Украина: "официальная" блокада Донбасса в день заседания контактной группы

    По его словам, для формулирования окончательной позиции по этому вопросу Евросоюз ожидает объяснений от Украины.

    "До сих пор украинская власть по отношению к территории Донбасса использовала инклюзивный подход при одновременной борьбе с контрабандой. Инклюзивный подход обеспечивал решение гуманитарных проблем населения Донбасса, а также положительно влиял на экономическую ситуацию там. Такой подход был полностью поддержан нами, и поэтому вчерашнее решение СНБО нас удивило. Однако для формулирования окончательной позиции мы должны получить объяснения от украинских властей по многим вопросам", — заявил он.

    При этом Мингарелли добавил, что нынешняя ситуации в Донбассе отличается от той, что была несколько недель назад.

    "Мы осознаем, что в течение последних дней произошли события, в результате которых нынешняя ситуация выглядит иначе, чем было несколько недель назад. В частности, речь идет о захвате так называемыми сепаратистами украинских предприятий. Мы понимаем, что это изменило ситуацию, которая требует реакции украинского правительства", — добавил он.

    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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