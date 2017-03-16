Посол ЕС: решение СНБО о блокаде Донбасса удивило Евросоюз

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, для формулирования окончательной позиции по этому вопросу Евросоюз ожидает объяснений от Украины.

"До сих пор украинская власть по отношению к территории Донбасса использовала инклюзивный подход при одновременной борьбе с контрабандой. Инклюзивный подход обеспечивал решение гуманитарных проблем населения Донбасса, а также положительно влиял на экономическую ситуацию там. Такой подход был полностью поддержан нами, и поэтому вчерашнее решение СНБО нас удивило. Однако для формулирования окончательной позиции мы должны получить объяснения от украинских властей по многим вопросам", — заявил он.

При этом Мингарелли добавил, что нынешняя ситуации в Донбассе отличается от той, что была несколько недель назад.

"Мы осознаем, что в течение последних дней произошли события, в результате которых нынешняя ситуация выглядит иначе, чем было несколько недель назад. В частности, речь идет о захвате так называемыми сепаратистами украинских предприятий. Мы понимаем, что это изменило ситуацию, которая требует реакции украинского правительства", — добавил он.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступает в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.