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    Грузовая блокада Донбасса угрожает экономике Украины - Гройсман

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (112)

    (обновлено: )20610
    Глава правительства заявил о возникновении угроз удержания экономического роста Украины в связи с блокадой на востоке Украины. Гройсман также добавил, что блокада происходит "исключительно в интересах РФ".
    Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве 16 марта 2017 года
    twitter.com/d_stoliarchuk

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Решение о прекращении грузового транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса угрожает экономическому росту Украины, заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман в ходе 13-й Ежегодной украинской инвестконференции компании Dragon Capital.

    Президент Украины Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Блокада Донбасса, Порошенко и разрыв шаблона

    "Возникли угрозы удержания экономического роста Украины в связи с блокадой, которая возникла на Востоке", — заявил глава правительства, подчеркнув, что блокада происходит "исключительно в интересах РФ".

    По его словам, в настоящее время Кабинет министров принимает меры по обеспечению роста экономики.

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    Гройсман также добавил, что вместе с бизнес-омбудсменом встретится с силовыми структурами.

    "Я и правительство будем защищать украинский бизнес, не позволим никому влиять на него", — заключил он.

    ​В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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