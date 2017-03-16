Грузовая блокада Донбасса угрожает экономике Украины - Гройсман

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Решение о прекращении грузового транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса угрожает экономическому росту Украины, заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман в ходе 13-й Ежегодной украинской инвестконференции компании Dragon Capital.

"Возникли угрозы удержания экономического роста Украины в связи с блокадой, которая возникла на Востоке", — заявил глава правительства, подчеркнув, что блокада происходит "исключительно в интересах РФ".

По его словам, в настоящее время Кабинет министров принимает меры по обеспечению роста экономики.

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Гройсман также добавил, что вместе с бизнес-омбудсменом встретится с силовыми структурами.

"Я и правительство будем защищать украинский бизнес, не позволим никому влиять на него", — заключил он.

ПМ: З бізнесомбудсменом зустрінуся з силовими структурами.Я і Уряд захищататимемо український бізнес, не дозволимо нікому впливати на нього. — Dmytro Stoliarchuk (@D_Stoliarchuk) 16 марта 2017 г.

​В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.