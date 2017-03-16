Конфликт с блокировщиками приблизил досрочные выборы в ВР - политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Счета за торговую блокаду Донбасса будут выставлены самопровозглашенным ЛНР/ДНР, "Самопомочи", "Батькивщине" и другим зачинщикам. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время заседания СНБО.

Также гарант предложил Совету нацбезопасности и обороны временно прекратить транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. СНБО это решение поддержала.

Как эти решения отразятся на политической ситуации в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Александр Кочетков.

Стоит ли говорить о том, что мы вошли в активную фазу политического противостояния как минимум трех разных сторон?

— Активное противостояние у нас никогда не прекращалось, оно всегда было. Более или менее явное — это другое дело.

Ситуация, если коротко описывать, что блокадники и прочие противники власти хотят неправовыми методами добиваться правильных целей. То есть установления адекватных отношений с агрессором. Правильная цель неправовыми методами.

В то же время представители власти, отдельные крылья во власти, пытаются тоже неправовыми методами, но отстоять неправильные цели, то есть свое сохранение при власти. Именно так это все и происходит.

В этом смысле, с точки зрения внутренней логики самосохранения страны блокадники правее, и этому подтверждением является то, что в конечном итоге разумные силы, которые есть в стране, в том числе в СНБО, они возобладали. И СНБО принял решение, которое частично повторяет требования блокадников. То есть прекратить перевозки промышленных грузов до урегулирования определенным образом ситуации. На этом блокадники же и настаивали.

За три года нельзя было этого сделать? Тогда бы и блокады не было. В свое время, повторяю, общество вынуждено заполнять правовой вакуум там, где власть по каким-либо шкурным или бестолковым причинам бездействует.

Учитывая это и вообще на то, что сегодня происходило в ВР, что будет с коалицией, каково ее будущее?

— Давайте обсудим, может ли выйти замуж давно похороненный труп? Вот коалиция — даже не зомби, это некая вывеска на парламенте, что у него типа есть коалиция. Никакой коалиции не существует уже давно, и даже попытки втянуть туда Ляшко для численного состава тоже не получаются, потому что сейчас ляшковцы оказались ближе к блокадникам, чем к коалиции, поскольку они точно так же возмущены происходящим в ВРУ.

То, что произошло в ВРУ, это нонсенс, поскольку такого, чтобы люди вопреки всей ВРУ зашли туда и что-то там выступали, этого не было даже в эйфории и правовом беспределе, который был после Революции достоинства. Тогда Россия пела песни, что у нас за депутатами стоят автоматчики из "Правого сектора", а на самом деле никто не заходил без спроса в ВРУ. А сейчас почему-то это произошло.

То ли бездумно, то ли вполне сознательно, но часть депутатского корпуса раскачивает ситуацию. Одним из выходов может быть выпуск пара накануне парламентских выборов. Это хорошая ситуация. Будем надеяться, что депутаты постараются, если завтра произойдет у них какое-то согласительное совещание, нормальное, постараются как-то договориться о не нарушении каких-то красных линий, за которые нельзя переходить.

Лично я, конечно, в это не верю, что наши депутаты договорятся и будут выполнять.

Насколько близкими мы вообще стали к досрочным парламентским выборам?

— С каждым подобным событием мы делаем шаг, а то и два, приближая эти выборы. Вот сейчас сделано явно не меньше двух шагов по приближению.

Подчеркиваю, без изменения выборного законодательства — это будет то же самое, только еще хуже. К сожалению, не изменит ситуацию, если будут выборы происходить по тому же избирательному закону. Это будет выпуск пара, шоу для офиса, но ничего принципиально не поменяется.

Если рассматривать заявление Порошенко о том, что счета за блокаду будут выставлены так называемым ЛНР/ДНР, "Самопомочи", "Батькивщине" и другим зачинщикам. Какими действиями могут быть подкреплены заявления президента?

— Президент — тоже человек. Причем наш президент, достаточно эмоциональный человек, и в ряде случаев, когда он выступает по горячим следам, эмоции сдерживать он не в состоянии. То есть то, что он сказал, это его истинное отношение к "Самопомочи", "Батькивщине", персональное к ее лидерам — Тимошенко и Садовому, и не более того. Поскольку если идти по его логике, то самый большой счет надо выставлять Кабмину, который за три года не выполнил решение СНБО и указа президента о проведении, наведении независимости энергетической от временно оккупированных территорий. А второй, возможно, блокадникам.

И третий счет — СНБО, поскольку решение, принятое СНБО, тоже о блокаде, то есть самому себе, в том числе, счет. В общем, не будем относиться всерьез к таким политическим эмоциональным заявлениям.

Скоро Кабмин будет отчитываться за свою работу. Какое его будущее вы видите?

— Да, один из вариантов предохранительного клапана, точно так же, как и досрочные парламентские выборы, это отставка действующего Кабмина.

Никто не может предсказать, в том числе и наша власть, какой будет вариант принят, поскольку ситуация нарастает, эскалация нарастает, экономика ухудшается, внешнеполитическая конъюнктура ухудшается, и, скорее всего, какие-то там предохранительные клапаны открывать придется.

Какой именно? Пока, опять-таки, сохраняется та же система, что парламентское большинство, находясь под полным влиянием АП, предлагает премьера, то от замены фамилии премьера ничего не поменяется, он все равно будет помощником президента Украины, не более того.

По вашему мнению, что будет с нардепом Парасюком?

— Ничего не будет. Даже если его лишат депутатской неприкосновенности и начнут рассматривать этот вопрос, то больше, чем на хулиганку — два месяца условно — при самом серьезном рассмотрении этого вопроса его действия не тянут.

Да, хулиганка. Да, несдержан. Таких хулиганских выходок у нас и депутаты, и судьи, и прокуроры, и милиционеры, и кто попало совершают по десять раз на день. Разве что это попытка переключить… скажем так, найти виноватых, на которых это негодование какое-то может выплеснуться. Кстати сказать, не выплеснется.

Почему?

— Потому что уже народ сориентировался, кто банкует. Президент натащил на себя такое количество полномочий, что даже в дальних-дальних селах поняли, кто в стране главный и кто за все отвечает. А натаскивая на себя полномочия, он перетащил к себе и всю ответственность. Все знают, что банкует президент.

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Ранее политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" заявил, что Порошенко хочет экономические потери от торговой блокады Донбасса повесить на оппозиционные ему силы.

Напомним, народный депутат Борислав Розенблат в эфире "ГС" заявил, что поведение Парасюка по отношению к полицейским недопустимо, а нардеп Алексей Рябчин подчеркнул, что люди в военной форме в зале ВР — это позор.